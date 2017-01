Insinööriliitto kypsyi yt-uutisiin: ”Ihmisiä irtisanomallako uutta kasvua syntyy?”

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo pitää tietotekniikkapalveluyritys Tiedon uusien yt-neuvottelujen perusteluja käsittämättöminä. Tieto ilmoitti tiistaina käynnistävänsä Suomessa yt-neuvottelut, joiden arvioidaan koskevan enintään 250 henkilöä.

–Tieto ilmoittaa hakevansa yt-neuvottelujen kautta kasvua, vahvistavansa kilpailukykyään ja jatkavansa investointejaan uusiin innovaatioihin. Tiedolla innovaatiot näyttävät syntyvän jatkossa tyhjästä ilman osaavia ihmisiä. Ja ihmisiä irtisanomallako uutta kasvua syntyy, Salo ihmettelee.

Salo sanoo Tiedon joutuneen toistuvien yt-neuvottelujen kierteeseen.

–Edellisten yt-neuvottelujen päättymisestä ei ole kuukauttakaan, kun yritys jo ilmoittaa uudesta, varsin mittavasta vähennystarpeesta. Joko Tiedon johto ei ole tehtäviensä tasalla tai sitten yrityksessä on päätetty useista yt-neuvotteluista etukäteen. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja, jälkimmäinen myös laitonta, hän kommentoi.

Tiedon pörssitiedotteen mukaan yritys rekrytoi viime vuonna noin 300 uutta asiantuntijaa. Salon mukaan yrityksen sisältä on tullut viestejä, että ennen yt-neuvotteluja ja niiden aikana ei aidosti selvitetä, olisiko irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille muuta työtä tarjolla.

–Osa työntekijöistä on ensin irtisanottu ja sitten palkattu takaisin. Yritys ei myöskään ole satsannut Suomessa vakituisesti työskentelevän henkilöstön koulutukseen ja osaamisen ylläpitoon. Samanaikaisesti tehtäviä on siirretty ulkomailta kouluttautumaan tulleille henkilöille, tavoitteena siirtää tehtäviä ulkomaille. Näitä henkilöitä on koulutettu pitkiäkin ajanjaksoja, Salo kertoo.

Tieto perustelee yt-neuvotteluja lisääntyneellä palvelujen standardoinnilla, ja sanoo niiden olevan jatkoa vuonna 2015 käynnistetylle globaalille automaatio-ohjelmalle.

–Toimialamme uudistuu nopeassa tahdissa automaation asteittaisen lisääntymisen ollessa yksi muutoksen ajureista. Jotta voimme varmistaa kykymme investoida uusiin teknologioihin ja palveluihin jatkossakin, meidän tulee jatkaa hintakilpailukykymme ja tuottavuutemme parantamista. Muutos merkitsee valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä samalla kun luomme uusia työpaikkoja, toimitusjohtaja Kimmo Alkio totesi tiedotteessa.