Ministerillä asiantuntijoita toiveikkaampi arvio: ”Haluan uskoa”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo voimakkaampaan kasvuun kuin mitä valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki ovat ennustaneet, ja mihin valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) perustaa päätöksiään.



Lintilä sanoi joulukuussa vannoessaan ministerin valan, että uskoo talouden kasvavan nopeammin kuin valtiovarainministeriö on ennustanut, ja toisti arvionsa tänään Politiikan toimittajat ry:n lounastilaisuudessa.



Ministeri Lintilä, mihin tällainen asiantuntijoiden arvioista eriävä voimakas usko perustuu?



–Se, että minä sanoin vannoessani ministerin valan, että haluan uskoa parempaan talouskehitykseen, mitä VM:n kansantalousluvut näyttävät, se ei missään nimessä millään tavalla ollut vastaan ministeri Orpoa. Niillä tuntemuksilla, joita itse olen saanut näistä heikoista virtauksista, minun mielikuvani ja käsitykseni siitä tilanteesta on, että talouskasvu tulee olemaan korkeampi mitä nämä faktisilla luvuilla tällä hetkellä ennustettu, Lintilä vastasi Uudelle Suomelle.



Hän muistuttaa, että kansainvälisen valuuttarahastno IMF:n eilen maanantaina julkaisemassa ennusteessa Yhdysvaltain, euroalueen ja Kiinan kohdalla arvio on parantunut hieman.



–Haluan uskoa, että tässä on tulossa myönteisempi kasvu mitä tällä hetkellä ennustuslaitokset ennustaneet, Lintilä toteaa.



Orpo sanoi lokakuussa, että lisäleikkauksia voidaan joutua tekemään kevään kehysriihessä, jos velkaantumista ei pystytä taittamaan.



Orpo kommentoi joulukuussa valtiovarainministeriön kasvuennustetta, jonka mukaan vuoden 2017 talouskasvu on 0,9 prosenttia. Orpo sanoi, että vaikka positiivisuutta on ilmassa, ennustettu kasvu ei riitä, ja varoitti tuudittautumasta kuvitelmaan, että hallitus on tehnyt tehtävänsä.



– Yhden prosentin kasvu ei riitä kääntämään julkista taloutta ja taittamaan velkaantumista siihen tahtiin kuin olemme tavoitelleet, vaan meidän täytyy tehdä enemmän, Orpo sanoi joulukuussa Verkkouutisten haastattelussa.



Lintilä puolestaan puhui tänään politiikan toimittajille, että hallitus on jo tehnyt tarvittavat leikkaukset ja ensi vuosi näyttää paremmalta mitä valtiovarainministeriö arvioi.



Mika Lintilä, olette valtiovarainministeri Orpon kanssa selvästi eri linjoilla. Voiko olla näin, että jokaisella ministerillä on oma erillinen käsitys siitä, miten talous tulee kasvamaan?



–Emme ole ministeri Orpon kanssa eri linjoilla. Kyllä sellaiset tahot, jotka ovat halunneet kuulla tällä tavalla, niin on tämän laittaneet. Ministeri Orpohan on sanonut, että jos näillä nykyisillä spekseillä mennään, ollaan siellä kokoluokassa. Hän on aivan yhtä lailla niin kuin itse sanoin, toteaa, että ollaan tehty se 3,96 [miljardilla eurolla] leikkauksia, ja hallitusohjelmassa sovittiin se neljä. Nämä ovat vain faktoja, joita on todettu, Lintilä vastaa.



Hän kertoo keskustelleensa Orpon kanssa aiheesta moneen kertaan.



Oletteko päässeet Orpon kanssa samoille linjoille talouden näkymistä?



–Olemme aina olleet samoilla linjoilla. Ei meillä ole mitään eroa ollutkaan tässä. Se pitää sanoa, että eilisessä strategiapalaverissa oli erittäin yhtenäinen hyvä henki koko hallituksen kesken. Erittäin hyvä, Lintilä vastasi.



–Se täytyy sanoa, mikä on ollut myönteistä, että nyt on ollut kova tekemisen meininki. Ihan aidosti kaikki haluavat hakea ratkaisua. Sellainen ministerisektorikateus on pantu selkeästi syrjään. Jos on ongelmia eri ministeriöiden välillä, niin hyvin äkkiä ministerit keskenään toteavat, että meidän täytyy istua tästä alas, niin sovitaan tämä pois jaloista, hän toteaa.

Valtiovarainministeriön ylijohtajat Mikko Spolander ja Sami Yläoutinen kirjoittivat Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan sunnuntaina, että hallitusohjelman tavoitteista on pidettävä kiinni. He korostivat, että pienestä talouskasvusta huolimatta Suomen ongelmat eivät ole ratkenneet. He toteavat, että IMF on säännönmukaisesti ennustanut maailmantalouteen suhdannekäännettä, mutta joka vuosi toteutunut kasvu on osoittautunut pettymykseksi. Hän kuitenkin toteaa, että on helpompi elää sen virheen kanssa, jos julkinen talous osoittautuu ennakoitua vahvemmaksi.

Lintilän mielestä valtiovarainministerien ylijohtajien kirjoitus on normaali valtiovarainministeriön virkamiesten kirjoitus.



–He ovat tällä linjalla. Tuo on heidän rooli. Heidän roolinsa on vahtia, että talouden hoito ei mene liian löysille ohjille. He pitävät siitä koko ajan kiinni. Edelleen pidän siitä kiinni, että hallitusohjelmassa leikattu neljä miljardia on lähes leikattu jo, Lintilä kommentoi.



Lintilä korosti heti tilaisuuden alussa, että Suomen ilmapiirissä on ”selkeitä myönteisiä virtauksia”.



–Ne [myönteiset virtaukset] eivät ole kovin vahvoja vielä, mutta niitä rupeaa olemaan enemmän ja enemmän. Olen itsekin puhunut sen eteen, että meille Suomelle kaiken A ja O on, että saamme investoinnit liikkeelle, ja sitä kautta talouden kasvu-uralle. Näitä signaaleja tulee tällä hetkellä verrattaen hyvin, Lintilä totesi.



Hän muistuttaa, että työttömyysaste on laskenut hieman.



Lintilän mukaan ulkomaalaiset sijoittajat etsivät Suomesta sijoituskohteita.



–Se on hyvinkin mielenkiintoista ja kannatettavaa. Meillä on kyllä avoimuutta siihen, että käydään ulkomaisten investoijien kanssa keskusteluja ja meillä on aiemmin siitä pitkiä kokemuksia, mutta tarvitsemme siitä lisääkin kokemuksia, hän sanoi.



Lintilän mukaan erityisesti Kiinassa on Suomen kannalta merkittäviä sijoittajia.



–Kenellekään ei ole salaisuus, että kiinalaiset ovat olleet hyvin aktiivisia. Julkisuudessa on ollut paljonkin energiakohteita, joista he ovat kiinnostuneita, mutta voin sanoa, että kyllä sitä kiinnostusta on laajemmaltikin, ja myös muista maista. Me olemme tällä hetkellä Euroopan viidenneksi eniten kiinalaisia investointeja saanut maa, Lintilä sanoi.



–Meillä on vähän sellainen pelko, että kiinalainen tulee ja vie Kiinaan, mutta kyllä siellä ajatellaan paljon sitä, että mikä brändi on hyvä brändi, ja Made in Finland on hyvä brändi. Jos vastaava tuote myydään Made in China –brändillä, niin uskon, että se ei ole brändillisesti niin hyvä, hän toteaa.



Lintilän mukaan kiinalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita esimerkiksi Suomen matkailualasta. Hänen mukaansa myös Suomen hallitus aikoo tehdä panostuksia matkailualaan, koska siellä koetaan olevan kasvupotentiaalia.