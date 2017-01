Juha Sipilä: Brexit-puheessa kaksi Suomelle tärkeää asiaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että Britannian pääministerin Theresa Mayn brexit-puheessa oli kaksi Suomen kannalta tärkeää asiaa.

–Suomen kannalta keskeistä Mayn puheessa oli valmius edistää ja ylläpitää Britannian ja EU:n välisiä kauppasuhteita. Suomelle Britannia on tärkeä kauppakumppani. Meille on todella tärkeää, että tämä tiivis kauppasuhde säilyy. Myönteistä oli myös, että May korosti maansa tahtoa pysyä edelleen tiiviisti EU:n rintamassa turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä ja terrorismin torjunnassa, Sipilä kommentoi blogissaan.

Britannian pääministeri Theresa May piti iltapäivällä odotetun puheensa, jossa hän linjasi maansa tavoitteita tulevissa brexit-neuvotteluissa. May sanoi, ettei Britanniahalua pysyä brexitin jälkeen osittaisena jäsenenä vaan haluaa sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Britannia ei Mayn mukaan myöskään jäisi tulliliittoon täysjäseneksi, mutta haluaisi vapaakauppasopimuksen ja mahdollisesti poimia joitakin osia tulliliitosta.

Sipilän mukaan puhe helpottaa EU:n ja Suomen valmistautumista neuvotteluihin.

–Unioniin jäävät 27 jäsenmaata ovat linjanneet neuvottelujen alkavan vasta Britannian jätettyä virallisen eroilmoituksen. Ilmoituksen jälkeen Eurooppa-neuvosto hyväksyy yksimielisesti suuntaviivat, joiden pohjalta EU:n 27 jäsenmaata aloittaa neuvottelut Britannian kanssa. Suuntaviivoja koskevaan valmisteluun hallitus ja eduskunta ottavat kantaa ja vahvistavat kansalliset prioriteettimme neuvotteluprosessissa, Sipilä kertoi.

Mayn puhetta on kommentoinut myös muun muassa Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier, jonka mukaan brittipääministerin linjaukset selkiyttivät tilannetta.

–Vihdoinkin meillä on hieman selkoa Britannian suunnitelmista, hän sanoi BBC:n mukaan.

Tsekin Eurooppa-ministeri Tomas Prouza puolestaan piti BBC:llä Mayn asettamia tavoitteita ”hieman kunnianhimoisina”.

–He haluavat mahdollisimman vapaan kaupan ja täyden kontrollin maahanmuuttoon, mutta mitä he antavat vastineeksi, Prouza kysyi.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi Twitterissä , että suurin osa EU:sta olisi halunnut Britannian pysyvän tiiviimmässä suhteessa unioniin.

Brexit-neuvotteluiden on määrä alkaa maaliskuun loppuun mennessä.