Venäläiskenraalin Suomi-kartassa 400 km ”vaarallinen alue” – Ministeri: Venäjä pohtii uhkia

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kommentoi blogissaan venäläisen kenraali Andrei Kartapolovin taannoin esittelemää karttakuvaa, jossa laajaa palaa Suomen Lapista kuvataan ”vaaralliseksi alueeksi”.

Iltalehti nosti karttakuvan esiin tällä viikolla, koska Venäjä on viime aikoina varustautunut sotilaallisesti pohjoisilla alueillaan Suomen rajan takana. Venäjän varustautuminen on aiheuttanut huolta myös Ruotsissa sekä Norjassa.

Venäjän läntisen sotilaspiirin komentajan Kartapolovin taannoiseen karttakuvaan oli piirretty noin 400 kilometriä leveä ja sata kilometriä korkea ”vaarallinen alue”. Kyseinen alue sijaitsee Suomen ja Ruotsin Lapissa, ja kartta osoittaa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien tukeutumisaluetta, puolustusministeri Niinistö summaa.

Puolustusministerin mukaan karttakuvassa on kyse ennen kaikkea retoriikasta ja viestinnästä, mutta toisaalta se myös liittyy Murmanskin tärkeyteen Venäjälle. Venäjän uskotaan olevan huolissaan siitä, että Yhdysvallat käyttäisi Suomen ja Ruotsin kenttiä Murmanskin alueen sotilaskeskittymää vastaan.

– Murmanskin alue on Venäjälle tärkeä, joten on luonnollista, että siellä pohditaan, minkälaisia uhkia alueeseen mahdollisesti voisi kohdistua. Suomen suunnitelmissa ei ole uhata Murmanskia tai antaa omia tukikohtiaan muiden käyttöön, Niinistö kirjoittaa.

– Uskon, että tämä tiedostetaan myös Venäjällä, joten tässä suhteessa asian syvempään pohdiskeluun on sielläkään tuskin ollut tarvetta. Siinä, että tällainen kuva ylipäätään on esitetty, on mielestäni enemmän kyse retoriikasta ja strategisesta viestinnästä kuin konkreettisesta suunnittelusta.

Niinistön mukaan kartta ei ole syy huoleen Suomen kannalta.

– Tosiasia on, ettei Venäjä parhaillaan uhkaa Suomea sotilaallisesti. Uhka kun on perinteisen määrittelyn mukaan yhtä suuri kuin kyky kertaa tahto. Kykyä Venäjällä kiistatta on, mutta tahtoa uhata Suomea en ole Venäjän poliittisessa nykyjohdossa havainnut. Suomen puolustus on kohtuullisessa kunnossa ja maittemme väliset suhteet ovat pysyneet asiallisina siitäkin huolimatta, että olemme tuominneet Venäjän toimet Krimillä ja olemme mukana Venäjän vastaisissa EU-pakotteissa, Niinistö summaa.

Lue myös: Syynä Venäjä – Raja-aidat nousevat Baltian maissa