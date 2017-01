S-ryhmä yllättyi: ”Kotimaiset kasvikset myytiin loppuun – tomaatit lähtivät käsistä”

S-ryhmä kertoo, että kotimaisten kasvisten myynti on kasvanut yli odotusten ketjun laskettua kasvisten hintoja tammikuussa. S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa myöntää, että kasvisten kysyntä pääsi yllättämään ketjun.

– Kotimaiset tomaatit, kurkut, kaalit ja porkkanat myytiin osassa S-ruokakauppoja loppuun tammikuun toisella viikolla, S-ryhmä kertoo.

– Tomaatit ovat lähteneet niin sanotusti käsistä. Kotimaisia tomaatteja ostettiin arviolta 1,2 miljoonaa kappaletta enemmän kuin edellisenä vuotena samaan aikaan, Oksa kommentoi tiedotteessa.

– Jo ensimmäisen viikon myyntien perusteella voidaan sanoa, että halpuutuksen myötä kasvisten kokonaismyynti on selvästi kasvanut. Samalla kysyntää on siirtynyt ulkomaisilta kasviksilta kotimaisille, eli myynnin kotimaisuusaste on noussut, Oksa sanoo.