Uutta matkalaskuria pidetään kieroutuneena: ”Haluttu kaunistella lukuja”

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen pitää Trafin sivuilla julkistettua Live-laskuria harhaanjohtavana. Live-laskurilla voi laskea, mitä uudenmallinen liikenteen hinnoittelu saattaisi tarkoittaa kunkin autoilijan kohdalla.

–Itselläni on kotona sellainen kahdentuhannen euron auto, niin mietin, että jos saan siitä neljäsataa euroa laskennallista hyötyä, niin keneltä voin mennä sen rahan hakemaan? Kuka sen minulle palauttaa? Nieminen sanoo Uudelle Suomelle.

–En hirveästi vaurastu siinä, jos autoni hinta alenee 400 euroa autokatoksessa ja jatkan sen jälkeen sillä ajamista, niin en koe rikastuneeni. Se on varsin erikoinen. Se on todella perverssi tapa ajatella, että auton hinnan alenema vaurastuttaa auton omistajaa. Sillä on haluttu vain kaunistella niitä lukuja, hän lisää.

Trafin Live-laskuria ihmetteli aiemmin tänään myös Talouselämässä.

Berner esitteli tänään kolme esimerkkiä, miten auton omistajat hyötyvät verotuksen uudistuksesta. Bernerin esittämissä esimerkeissä Pentin kokonaishyöty nykyään verrattuna tulevaisuuteen on 0,83 euroa, Sofian 47,84 euroa ja Onnin 250,90 euroa.

Uuden Suomen lukijat esittelivät Live-laskurista saamiaan lukuja Facebookissa. Niistä ilmeni, että kilometriperusteinen maksu on usein selvästi edullisempi kuin kertamaksuna maksettu. Poikkeuksiakin tähän ilmiöön tosin oli joidenkin autojen kohdalla.

–Sillä tavalla saadaan ihmiset painostettua ihmiset siihen paikantamiseen. Paikkatietohan tässä on se arvokas asia, mitä yritykset haluavat ja odottavat saavansa käyttöönsä. Sitä pidetään tärkeänä, Nieminen kommentoi.

–Voidaan sanoa, että voit valita, mutta jos et ota sitä [kilometriperusteinen], maksat, hän toteaa.

