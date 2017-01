Trafi vahvistaa: Yksi luku kääntää Live-laskurin tuloksen päälaelleen – Bernerin esimerkki 200 € miinukselle

Niin sanottu laskennallinen autovero on ratkaiseva pala autoilun kustannuksia mallintavaa Trafin Live-laskuria. Kun autoveron osuus poistetaan laskurista, kääntyy tilanne päälaelleen ja esitetty uusi autoilun maksumalli näyttää autoilijan kannalta usein kalliimmalta kuin nykyinen järjestelmä. Niin sanottu kustannusneutraliteetti näyttää toteutuvan lähinnä silloin, jos autoilija on heti ostamassa uutta tai ensimmäistä autoa.

– Se hyöty [autoilijalle] tulee oikeastaan vasta sitten, kun rupeaa tulevaisuudessa hankkimaan uutta autoa, vahvistaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali Uudelle Suomelle.

Trafi on joutunut selittämään laskennallisen autoveron sisältymistä laskuriin. Selityksessään Trafi ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miksi laskennallista autoveroa kirjataan autoilijan kustannuksiin vain nykymallin hintaa laskettaessa. Uuden mallin kustannuksissa ”jäljellä olevaa” autoveroa ei näy lainkaan. Lue lisää: Näin Trafi selittää Live-laskurin toimintaa

Tämä on sikäli luontevaa, että autovero poistettaisiin, jolloin uusi malli ei tunnista autoveroa. Kuitenkin kritiikissä on huomautettu, että ”laskennallisesti” autoveroa olisi jäljellä äskettäin ostetuissa autoissa silloinkin, vaikka uudistus poistaisi autoveron kertarysäyksellä.

Miksi tämä laskennallinen autovero on uuden maksumallin laskelmissa aina nolla euroa, mutta on laskettu mukaan nykyisen mallin hintaan, Trafin tietojohtaja Juha Kenraali?

– Siinä on haettu käyttökustannuksia, eli kustannuksia per vuosi. Se on jaettu niin, että mitä siitä [autoverosta] on jäljellä. Jos autovero olisi vaikka 6000 euroa, sehän maksetaan etukäteen kerralla, mutta jos se jaettaisiin ikään kuin käyttömaksuiksi, se olisi 20 vuodelle 300 euroa per vuosi. Se on tällainen teoreettinen oletus, koska näinhän ei faktisesti tapahdu vaan se maksetaan heti, Kenraali kertoo.

Auton hinnassa on nykyhetkessä kuitenkin vero mukana. Jos autovero poistuu, se poistuu hinnoista sekä uusissa että käytetyissä autoissa.

Kuitenkin kyse on nimenomaan laskennallisesta autoverosta, ja myös laskurin nykytilanteeseen merkitty, vuosikuluiksi jaettu autovero on vain laskennallinen asia – tosiasiassahan vero on maksettu kerralla – joten eikö laskennallista autoveroa olisi jäljellä esimerkiksi vuonna 2015 ostetussa autossa vielä senkin jälkeen, kun uudistus olisi tullut voimaan ja autovero poistettu? Eikö tämä vääristä laskelmia uuden mallin eduksi?

– Ei se vääristä, koska se autovero on erillinen komponentti. Ei siinä tapahdu välttämättä sitä, että kaikki voittaisivat. Jos ajatellaan että juuri on ostanut uuden auton ja seuraavana päivänä autovero poistuu, niin silloinhan on ostanut kalliimmalla kuin olisi seuraavana päivänä saanut. Silloin sen ikään kuin menettää jos ei siihen mitään hyvitystä tule. Ei sitä ole silloin enää ja silloin häviää, Kenraali sanoo.

Hän kuitenkin korostaa sitä, että laskuri on vain laskuri ja sen tulokset suuntaa-antavia. Lisäksi laskelmat voi suorittaa myös niin, että jättää laskennallisen autoveron kokonaan huomiotta. Tämä onnistuu jättämällä auton arvoa kuvaava kenttä tyhjäksi.

– Ei sitä ole pakko sinne laittaa. Se on laskurissa vain apuväline, Kenraali sanoo.

Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksessä oli eilen mukana esimerkkejä eri automallien ja autoilijatyyppien maksuista sekä nykyisessä että esitetyssä maksumallissa. Kun esimerkkien nykyisessä mallissa oli mukana laskennallinen autovero, esimerkin Ford Fiesta -kuski hyötyi uudesta kiinteähintaisesta mallista noin 48 euroa vuodessa. Esimerkin Skoda Octavia -kuskille uusi malli oli kustannusneutraali eli hänen maksunsa pysyivät samoina. Lue lisää: Berneriltä 3 esimerkkiä uudesta tiemaksusta

Kun näistä esimerkkilaskelmista ottaa laskennallisen autoveron pois, päädytään erilaiseen tulokseen. Ford Fiesta -kuskille nykymalli olisi vuodessa 82 euroa halvempi kuin esitetty kiinteähintainen malli. Octavia-kuskille nykymalli olisi hieman yli 200 euroa halvempi kuin esityksen malli.

Tämä johtuu siitä, että äskettäin ostetuissa autoissa autovero on usein polttoaineveron jälkeen laskelman suurin yksittäinen kustannus. Kun laskennallinen autovero jätetään pois, niin monessa tapauksessa laskelma kääntyy toisin päin ja esitetty uusi malli ei enää näytäkään halvemmalta, Trafin Kenraali?

– Joo. Nimenomaan sillä autoverolla on iso merkitys. Jos autovero otetaan pois, se tilanne muuttuu huomattavasti, Kenraali vahvistaa.

Toteutuuko kustannusneutraliteetti yksittäisen autoilijan kannalta lähinnä silloin, jos on juuri ostamassa uutta autoa tai jos vanhalla autolla ei enää juuri ole arvoa?

– Lähimpänä hyödyt autoveron osalta ovat ylipäätään silloin, kun hankkii sen uuden auton. Sitä ennen ei oletetakaan [että hyötyä olisi], Kenraali sanoo.

Hän korostaa kokonaisuuden huomioimista. Liikenneverotuksen järjestelmässä ja uudistuksessa kaikki palat vaikuttavat toisiinsa. Yhteiskunnan kannalta Bernerin esityksessä ei ole kyse siitä, että autoveroa vastaava rahamäärä poistuisi järjestelmästä. Autoveron 800–900 miljoonaa euroa vain kerättäisiin uudessa mallissa toisista kanavista.

– Tässä on ajateltu, että järkevintä on varmaan luopua siitä autoverosta. Se ei näy sillä tavalla helposti hyötynä kuluttajalle saman tien, mutta tulevaisuudessa hyöty sekä yksittäiselle auton ostajalle tai käyttäjälle ja meidän näkemyksen mukaan myös yhteiskunnalle olisi suurin kun tehdään se näin.

– Sehän on poliittinen päätös. Jos autovero herättää niin paljon intohimoja, että se halutaankin jättää, niin jätetään se sitten.

