Juha Sipilä Donald Trumpin vaatimuksesta: ”Suomelle tämä viesti sopii”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantaisen virkaanastujaispuheen antaneen ensiosviittaa siitä, mihin suuntaa hän tulee Yhdysvaltain politiikkaa johtamaan.

–Vaikka sanat eivät ole politiikassa merkityksettömiä, tulee presidentti Trumpinkin politiikkaa arvioida ennen kaikkea hänen tekojensa pohjalta. Niitä voimme odottaa jo lähipäivinä, Sipilä kommentoi blogissaan.

Sipilän mukaan suhteiden tiivistäminen Yhdysvaltojen kanssa on hallituksen ulkopolitiikan painopisteitä myös presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa kaudella. Yhteyksiä uuteen hallintoon luodaan hänen mukaansa jo aktiivisesti.

–Suomelle on tärkeää myös se, että EU:n ja Yhdysvaltojen suhde jatkuu vahvana. Presidentti Trump on vaatinut Eurooppaa kantamaan enemmän vastuuta itsestään. Suomelle tämä viesti sopii. Olemme puhuneet vahvasti sen puolesta, että EU keskittyy olennaiseen ja tehostaa päätöstensä toimeenpanoa. Olemme puhuneet vahvasti myös EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisen puolesta. Uskottavan itsenäisen maanpuolustuksen omaavana maana Suomi kantaa myös itse vastuuta toimintaympäristönsä vakaudesta ja turvallisuudesta. Samalla teemme yhteistyötä pohjoismaisesti, EU:ssa ja Naton kumppanina turvallisuutemme vahvistamiseksi. Suomi on siis turvallisuuden tuottaja – sekä omalla alueellaan että laajemminkin, Sipilä linjaa.

Suuria kysymyksiä liittyy Sipilän mukaan monenkeskisen kauppajärjestelmän tulevaisuuteen. Hän korostaa, että Yhdysvallat on kauppakumppanina Suomelle kärkisijoilla.

–Sääntöperustainen vapaakauppa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä olisi molempien osapuolten intresseissä. Samoin tuntuvat ajattelevan monet muut Yhdysvaltain keskeiset kauppakumppanit. Protektionismi ei pitkällä aikavälillä ole vaurautta ja vaikutusvaltaa synnyttävä resepti.

