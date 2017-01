Demarin karu arvio Bernerin selvityksestä: ”Autoala jätetään roikkumaan löysään hirteen”

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Katja Taimela syyttää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) torstaina julkistamaa tieliikenneselvitystä autoalan sysäämisestä kohtuuttomaan epävarmuuteen. Taimela korostaa, että heti liikenneministeriön selvityksen vuodettua julkisuuteen autokauppa alkoi hiipua. Tämä kertoo hänen mukaansa yksiselitteisesti autoalalla nyt vallitsevasta epävarmuudesta.

–Liikenneministeri Anne Bernerin tieliikenneselvitys ja sen esitykset asettavat autoalan kohtuuttoman epävarmuuden partaalle. On täysin epäselvää miltä osin hallitus aikoo sitoutua toteuttamaan Bernerin esityksiä. Auki on myös se aikataulu, jolla selvitykseen liittyviä uudistuksia ryhdytään toteuttamaan. Tämä on autoalan kannalta täysin kohtuutonta toimintaa hallitukselta, Taimela toteaa.

Hän hämmästelee, miten sekasortoisesti hallitus käsittelee oman ministerinsä selvitystä, sillä kaikista hallituspuolueista on riennetty irtisanoutumaan Bernerin tieliikenneselvityksestä. Tämä ei Taimelan mukaan kuitenkaan riitä, vaan hallitukselta tarvitaan selkeä linjaus siitä, viekö se tieliikenneselvityksen eteenpäin eduskunnassa.

–Kyllä nyt tarvittaisiin pääministeri Juha Sipilältä selväsanainen kannanotto siitä, miltä osin tieliikenneselvityksen esityksiä lähdetään toteuttamaan ja millä aikataululla. Ei voi olla niin, että autoala jätetään roikkumaan löysään hirteen määrittelemättömäksi ajaksi, Taimela vaatii.

Juha Sipilä sanoi perjantaina, että Bernerin liikenneselvitys on hallituksen tehtävänannon mukainen. Sipilä kehui perjantaina julkaisemassaan blogitekstissä puoluetoverinsa Bernerin selvitystä rohkeaksi ja ennakkoluulottomaksi.

