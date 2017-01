Kokoomusministeri haluaa uuden esityksen liikenneuudistuksesta: ”Vaikeaa ymmärtää, missä niin sanottu pihvi on”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että liikenneministeriön ja valtiovarainministeriön on yhdessä valmisteltava uusi vaihtoehtoinen malli liikenteen uudistamiseksi. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) esitteli oman mallinsa torstaina.

–Bernerin tavoitteet ovat hyviä, mutta keinot sellaisia, että on vähän vaikeaa ymmärtää, missä niin sanottu pihvi on. Siitä jäi hieman sellainen kuva, että esitys oli osin hätiköidysti valmisteltu, ministeriöiden pitäisi nyt istua alas ja rauhassa pohtia tätä, Mykkänen kommentoi Uudelle Suomelle.

Hän korostaa kolmea asiaa liikenteen uudistamisessa: liikenteen järjestämistä palveluina, uusien väylien nopeampaa rakentamista sekä autokannan uudistamista vähäpäästöisemmäksi nopeammin.

Anne Bernerin esittelemässä mallissa Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Berner perustelee liikenteen yhtiöittämistä sillä, että liikenneinfraan saataisiin investointirahaa ja jatkuvasti kasvava korjausvelka saataisiin kurottua kiinni. Tavoitteena on korjausvelan nollaaminen kymmenessä vuodessa.

Mykkäsen mukaan on syytä pohtia tarkkaan, onko yhtiöittäminen todella tarpeellista.

–Yhtiöittäminen ei saa olla ideologinen asia, vaan sen pitää olla käytännön asia. Pitäisi miettiä, mitä hyötyä yhtiöittämisestä todella olisi.

Mykkänen arvioi, että yhtiöittämisen hyödyt voisivat olla saavutettavissa myös Liikenneviraston valtuuksia lisäämällä.

–Jos yhtiöittämisen tarkoitus on nopeuttaa päätöksentekoa sillä, etteivät päätökset ole eduskunnalle alisteisia, sama voitaisiin toteuttaa kasvattamalla Liikenneviraston mandaattia. Bernerin esittämässä mallissa kyse olisi valtion erityistehtäväyhtiöstä, eli se olisi joka tapauksessa edelleen ministeriön alainen. Liikenneviraston mandaattia voisi kasvattaa esimerkiksi antamalla virastolle valtuudet päättää sellaisten väylien rakentamisesta, jotka rahoitettaisiin väyläkohtaisilla maksuilla, hän pohtii.

Väyläkohtaiset maksut voitaisiin Mykkäsen mukaan maksaa lähitunnistustekniikan kautta esimerkiksi puhelinlaskun osana, jolloin satelliittipaikannuksen aiheuttamia tietoturvaongelmia ei syntyisi.

Kokoomukselle on Mykkäsen mukaan tärkeää, että liikenteen uudistaminen valmistellaan huolellisesti, vaikka uudistuksen toimeenpanoa jouduttaisiin lykkäämään. Uudistusten on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

–Tavoitteemme on, että uudistus tehdään huolellisesti. Aikaa on vähän, sillä puoliväliriihi on parin kuukauden kuluttua, mutta uskomme, että se onnistuu, jos tahtoa on.

Mykkäsen puoluetoveri, valtionvarainministeri Petteri Orpo linjasi torstaina, että liikennemallin uudistamisessa on keskeistä se, että tiet ja väylät pidetään kunnossa niin, etteivät liikenteen ja teiden käyttäjien maksut ja verot nouse.