Ekonomisti pohtii Bernerin esitystä: ”Kerrankin virkamiehet ovat lähteneet miettimään asioita aivan uudelta pohjalta”

Milton Networksin johtava asiantuntija, ekonomisti ja vuosina 2011-2014 silloisen valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) talouspoliittisena erityisavustajana työskennellyt Ville Kopra käy Puheenvuoron blogissaan läpi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneverkkoesitystä ja toteaa, että perustavoitteena on irrottaa liikenneverkon hoitaminen valtion tiukasta budjettirahoituksesta.

–Luotaisiin yhtiö, joka vastaisi infran rahoituksesta itsenäisesti käyttäjämaksujen kautta. Tavallaan tuntuu älyttömältä, sillä vaihtoehtona olisi kasvattaa budjettirahoitusta. Paitsi kun ei ole. Jos katsotaan asiaa realistisesti, suoran budjettirahoituksen lisääminen miljardikaupalla ei onnistu, mm. EMU-kriteerit tulevat tielle. Joku voi sanoa, että muutetaan EMU-kriteerejä, mutta niihin olemme toistaiseksi sitoutuneet, Kopra kommentoi.

Hän huomauttaa, että Bernerin esityksessä ei yhtiöitettäisi maapohjaa, vaan käytännössä 15 miljardin euron arvosta ”ratojen rautaa ja teiden asfalttia”.

–Omistuspohja betonoitaisiin julkiseksi yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksella. Mikään ei lopulta estä yhtiön myymistä ulos jos joku eduskunta niin haluaa, mutta en lähtisi tekemään arvioita nämä huolet päällimmäisinä mielessä, hän toteaa.

Kopra korostaa, että esityksen mukaan pakollista paikannusta ei tulisi, vaan toinen vaihtoehto on aikaan perustuva tienkäyttö. Lisäksi hän arvioi, että ”voittopuolella” esityksessä voi olla suuri elinkeinorakenteen murros, joka liittyy liikenteen palveluvaltaistumiseen ja datan käyttöön uusien palvelukonseptien rakentamisessa.

–Läpi selvityksen yritin miettiä, kuinka paljon tämä tarve on kiinni liikenneverkon yhtiöittämisestä. Lopullinen vastaus jäi vielä saamatta, mutta sen ymmärrän, että osakeyhtiö olisi valtion virastoa nopeampi vastaamaan käyttäjiltä tuleviin toiveisiin ja palautteeseen. Markkinan kehittymisen kannalta ero voi olla ratkaisevan tärkeä, hän sanoo.

Kopran mukaan hyvää esityksessä on myös se, että pyritään keksimään tapoja ohjata taloutta joustavammalla ja nopeammin asiakastarpeisiin reagoivalla tavalla.

–Asioita pitää ajatella lopputulosten kannalta, kansalaisten ja yritysten kannalta. Tärkeää ei ole tie, koulu tai sairaala, vaan kansalaisten saamat palvelut liikenteen, opetuksen ja terveydenhoidon muodossa. Budjetti ja budjettipolitiikka on omien tapojensa vanki, helposti tehdään niin kuin ennenkin. LVM:lle voi antaa pisteitä siitä, että kerrankin virkamiehet ovat aktiivisesti lähteneet miettimään asioita aivan uudelta pohjalta. Suomessa on ihan riittävästi niitä virkamiehiä, joiden perusorientaatio on puolustaa nykyistä rakennetta ja toimintapaa, Kopra kommentoi.

