”Kannattaa lukea hallitusohjelma läpi ajatuksella” - Antti Rinne kuittaa Juha Sipilälle MTV-kolumnissaan

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne pitää hyvänä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on perustanut työryhmän pohtimaan eriarvoistumisen pysäyttämistä Suomessa. Samalla Rinne huomauttaa, että syy eriarvoistumiseen löytyy hallitusohjelmasta.

–Eriarvoistuminen on vakava ongelma, jota yksikään puolue ei voi eikä saa hyväksyä. Ennen kuin työryhmä aloittaa, voin antaa pääministeri Juha Sipilälle ilmaisen vinkin: yksi suurimmista syistä kasvavalle eriarvoistumiselle löytyy Sipilän omasta hallitusohjelmasta. Pääministerin kannattaa lukea hallitusohjelma läpi ajatuksella – ja paksun punakynän kanssa – sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset, Rinne kirjoittaa Nettivieras-kolumnissaan MTV:llä.

Rinne sanoo, että ”hallituksen mallissa” harvojen ja valittujen joukko voittaa muiden kustannuksella ja hyvinvointivaltiota heikennetään leikkaamalla.

–Kun puhutaan eriarvoistumisesta, on syytä katsoa, mitä Sipilän hallituksen aikana on tapahtunut. Ihmisten palkkoja on laskettu. Koulutuksesta on leikattu. Lääkekorvauksia on leikattu. Palvelumaksuja on korotettu. Perheiden tukea on heikennetty. Nuorisotakuu on käytännössä lakkautettu. Työllisyyden hoitoon ei ole riittäviä määrärahoja, Rinne luettelee.

–Nämä asiat eivät ole tapahtuneet itsestään. Nämä ovat Sipilän hallituksen poliittisia päätöksiä. Päätöksiä, jotka tuntuvat ihmisten arjessa. Päätöksiä, jotka lisäävät eriarvoisuutta - eivät poista sitä, hän jatkaa.

Rinteen mukaan eriarvoistumisen poistaminen vaatisi drmaattista muutosta hallituksen politiikkaan.

–Tiedän puolueen puheenjohtajana ja entisenä valtiovarainministerinä, että totta kai politiikassa joudutaan tekemään vaikeitakin päätöksiä. Minulle on aina ollut tärkeää, että vaikeat päätökset ovat perusteltavissa. Sipilän hallituksen aikana näin ei ole ollut. Kyllä, Suomen taloustilanne on vaikea ja rahat ovat tiukilla. Mutta huono taloustilanne ei tarkoita sitä, että oikeudenmukaisuus ja kohtuus loppuisivat, hän sanoo.

