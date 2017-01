Koko maan junaliikenne voi pysähtyä - ”Tietojärjestelmässä on ilmennyt vika”

Laaja tietotekniikkavika liikenneviraston järjestelmässä viivästyttää junaliikennettä tällä hetkellä koko maassa. Vika on myös keskeyttänyt useita lähijunia että kaukoliikenteen junia liikennöimästä.

VR:n mukaan on mahdollista, että kaikki junat joudutaan pysäyttämään. VR kehottaa matkustajia varautumaan muutoksiin ja myöhästymisiin junaliikenteessä.

–Tietojärjestelmässä on ilmennyt vika, josta johtuen junaliikenteessä on mittavia häiriöitä koko rataverkolla. Pääkaupunkiseudella HSL on lisännyt linja-autojen määrää alueellansa, liikennevirasto kertoo omassa tiedotteessaan.

VR kertoi puolenpäivän aikaan, että vika on saatu korjattua. VR:n mukaan viivästyksiin on silti syytä varautua koko sunnuntain ajan.

