Poliisi epäilee: Pöytälaatikkofirmojen petosrinki pyöri Helsingissä – taustalta paljastui Cannonball MC

Helsingissä on paljastunut laaja, pöytälaatikkoyhtiöiden avulla suoritettu alv-petosvyyhti. Kokonaisuudessa on lähes 70 rikosepäiltyä ja toiminnalla epäillään saadun noin 1,6 miljoonan euron rikoshyöty.

Alkuvuodesta tehdyn tutkinnan mukaan kymmeniä niin sanottuja pöytälaatikkoyhtiöitä on käytetty perusteettomien arvonlisäveropalautusten hakemiseen, Helsingin poliisi kertoo. Näillä yhtiöillä ei ole ollut mitään todellista liiketoimintaa rikosten tekoaikana eli vuosina 2014–2016. Tiedotteen mukaan epäilty rikollinen toiminta laajeni syksyllä 2015 ja jatkui siihen asti, kunnes poliisi teki kiinniotot ja kotietsinnät helmikuussa 2016.

Esitutkinnan perusteella epäillään, että toimintaa on johtanut Cannonball MC.

– Toimintaan on osallistunut useita kymmeniä henkilöitä, joista useimmat ovat kerhon jäseniä tai läheisesti kerhon toimintaan liittyviä henkilöitä. Toiminnassa on ollut mukana myös henkilöitä, jotka ovat toimineet bulvaaneina kerhon hyväksi. Rikoksilla on saatu yli 1,6 miljoonan euron rikoshyöty. Osa rikoshyödystä on saatu takavarikkoon, rikostarkastaja Sampsa Marttila Helsingin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä on ollut lähes 70 henkilöä, joista yli puolet on ollut vangittuna. Tutkinnan aikana on tehty useita kotietsintöjä ja takavarikkoja, joiden yhteydessä on tullut ilmi myös muita rikoksia, kuten huumausainerikoksia, ampuma-aserikoksia, väärennyksiä ja rahanpesurikoksia.

Rikosepäilyt ovat siirtymässä syyteharkintaan.