Bernerin esitys: Ohituskaista ja verotusoikeus ohi eduskunnan – kokoomuslainen älähtää

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kokee liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneverkkoesityksen olevan esimerkki politiikasta, jossa julkisia menoja yritetään viedä budjettikehyksen ulkopuolelle.

– Liikenneinfrayhtiön on määrä kerätä väylien käyttäjiltä maksuja, ja näitä maksuja on suurelta osin pidettävä veroluonteisina, koska niitä ei voi juuri kukaan välttää. Siksi niiden käytön on oltava samalla poliittisen taistelun areenalla kuin kaikkien muidenkin menojen, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

– Jos yhtiö perustetaan, väyläinvestoinnit toki kasvavat mutta muualla julkistaloudessa joudutaan karsimaan menoja tai korottamaan veroja. Pidän siis periaatteellisesti arveluttavana, että yhdelle julkisen menojen toimialalla luodaan ohituskaista ja korvamerkitty verotusoikeus, hän jatkaa.

Vartiaisen mielestä Suomen julkistalous rapautuu, jos pyrkimys viedä menoja budjetin ulkopuolelle vahvistuu.

– Julkiset menot ovat julkisia menoja, oli kysymys sitten lastensuojelusta, maataloustuesta, hävittäjähankinnoista tai tieinvestonneista. Budjettikehys on olemassa juuri siksi, että menojen vertailua jouduttaisiin tekemään, ja eduskunnan budjettivaltaan ja velvollisuuksiin kuuluu sen tekeminen, Vartiainen kirjoittaa.

Bernerin viime viikolla esittelemä liikenneverkkoselvitys lähtee siitä, että valtio perustaisi yhtiön perimään maksuja teiden ja muiden väylien käytöstä. Vartiainen uskoo, että väyläyhtiön tuomat hyödyt voisivat ehkä olla saavutettavissa nykyisen Liikenneviraston itsenäisyyttä ja ohjeistusta muuttamalla.

Ministeri Berner on korostanut, että väyläyhtiön olisi oltava yhteiskunnallisessa ohjauksessa, koska se tuottaisi yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita. Selvityksen mukaan eduskunta ohjaisi yhtiötä ”useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla, jota päivitettäisiin hallituskausittain”.

– Yhtiötä myös säädeltäisiin lailla, valtion omistajaohjauksella ja kannustimilla, jotka ohjaisivat yhtiön toimintaa yhteiskunnan kannalta haluttuun suuntaan. Näin turvattaisiin esimerkiksi yhtiön hallinnoiman tieverkon riittävä ylläpito koko maassa, liikenne- ja viestintäministeriö kertoi viime viikon tiedotteessaan.

Yhtiölle myös määriteltäisiin lailla ja viranomaismääräyksillä liikenneverkon palvelutaso ja kohtuullinen hinnoittelu. Lisäksi yhtiön toiminnan julkisuudesta säädettäisiin lailla siten, että esimerkiksi asiakirjajulkisuus olisi laajempi kuin valtionyhtiöissä.