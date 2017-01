Asiantuntijan havainto Suomen eurojäsenyydestä: ”Toisinto itsenäisyyden alkuaikojen tapahtumista”

Entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Peter Nyberg vetää tuoreessa blogissaan yhteen Suomen eurojäsenyydestä viime aikoina käytyä keskustelua ja toteaa, ettei se kuulosta Suomen kannalta kovinkaan imartelevalta.

–Euroalueen tulevaisuus on finanssikriisejä ja poliittista eripuraa täynnä, mikä varmistanee että talouskasvu normaaliaikanakin säilyy hitaana huolimatta nykyisestä pienestä piristymisestä. Suomen kyky sopeuttaa kilpailukykynsä on ilmeinen, mutta riittämätön eli vientimme edellytykset pysyvät tältä osin pitkään heikkoina. Tuloja tärkeämpää ovat kuitenkin muut tulevaisuuden edut. Erityisen tärkeää Suomelle on mahdollisuus poliittisesti lähestyä Saksaa. Heikko talouskasvu on tästä hyödystä vähäinen hinta eikä eurojäsenyyttä kannata kyseenalaistaa, hän summaa Harvard-professorin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entisen pääekonomistin Kenneth Rogoffin, Ilmarisen johtajan, ekonomisti Jaakko Kianderin ja entisen pääminiseri Paavi Lipposen näkemyksiä.

Kiander arvioi taannoin Vieraskynä-kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että Suomen viime vuosina euroalueella kohtaamat ongelmat ennakoitiin yleisellä tasolla ennen liittymistä. Kianderin mielestä nykyinen tilanne euroalueella on normaalia kriisin jälkeistä aikaa, eikä suurta muutosta ole odotettavissa. Koska vähitellen on opittu elämään euron vaatimilla suuremmilla sisäisillä joustoilla, eurojärjestelmässä kannattanee hänen mukaansa pysyä.

–Suomessa analysoitiin jo 1990-luvulla, millaisia vaikeuksia rahaliittoon liittyminen saattaisi aiheuttaa. Uhkakuvat nähtiin ennalta, ja niihin osattiin varautua, hän kirjoitti.

Paavo Lipponen puolestaan kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että Suomen taloudelliset ongelmat johtuvat siitä, etteivät hallitukset ole sopeuttaneet politiikkaansa eurojärjestelmän vaatimuksiin. Lipponen korosti, että ”jälkiviisastelun” sijaan tulisi keskittyä keskustelemaan siitä, mitä euroyhteistyölle pitäisi tehdä tästä eteenpäin.

–Suomella on edessä tiukkojen valintojen aika Euroopan unionissa, hän sanoi.

Kenneth Rogoff puolestaan arvioi Uuden Suomen haastattelussa reilu viikko sitten, että Suomen euroero yksin juuri nyt olisi itsetuhoinen ratkaisu. Samalla hän kuitenkin huomautti, että tilanne on täysin toinen, jos Saksa päättää jonain päivänä yllättäen erota eurosta.

–Uskon, että se voisi olla Suomellekin hyvä hetki lähteä eurosta.

Nyberg toteaa blogissaan monen asian Suomen eurojäsenyyden arvioinnissa liittyvän viimeaikaisen keskustelun perusteella juuri Saksaan.

–Jäsenyyden kokonaishyöty liittynee toivoon, että Saksa pysyvästi nousee EU:n johtavaksi voimaksi. Erityisen läheisenä partnerina Suomi voisi tällöin Saksan kautta saada sekä turvaa että vaikutusvaltaa. Suomen tulee siten tarkasti seurata Saksaa myös valuuttajärjestelmänsä osalta. Suuriksi väitetyt euroeron kustannukset liittyvät etenkin Saksan partner-aseman heikentymiseen eikä taloudellisiin tai teknisiin ongelmiin, hän kirjoittaa.

–Suomen historiaa tunteville tällainen asetelma ei ole uusi vaan osittainen toisinto jo itsenäisyyden alkuaikojen tapahtumista. Asetelman riskialttein osa on tietenkin kysymys siitä, muodostuuko yleinen kehitys Euroopassa nyt sellaiseksi kuin euroon liittymisen aikaan odotettiin. Jollei, on Suomi solminut sopimuksen joka käytännössä velvoittaa pitkäksi ajaksi uhraamaan omien kansalaisten tuloja ja maan itsemääräämisoikeutta kuvitteellisiksi osoittautuvien kokonaishyötyjen tavoittelussa, Nyberg jatkaa.

Hän arvioi aikaisemmin tammikuussa julkaisemassaan blogikirjoituksessa, että Suomessa näyttää vallitsevan euron osalta ristiriitainen tilanne.

–Toisaalta tunnustetaan melko yleisesti, että euroalueeseen liittyminen oli virheratkaisu, joka on johtanut mm. korkeaan velkaantumiseen ja heikkoon talouskasvuun. Toisaalta todetaan samalla, ettei eurosta ole poispääsyä siihen liittyvien melko epämääräisten mutta suuriksi arveltujen taloudellisten ja poliittisten kustannusten takia. Käytännössä päättäjämme ovat tyytyneet odottamaan tilanteen parantumista muualla ja häivyttämään kansalaisten huolia julkista velkaa kasvattamalla.

Suomen eurosta eroamista on väläytellyt muun muassa Op-Pohjolan entinen pääjohtaja, ministeri Antti Tanskanen, jonka mukaan Saksan euroalueelle vaatima politiikka lamauttaa suurimman osan muista euromaista. Tanskanenkin kuitenkin myöntää, että eroprosessia ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida, ja arvioon vaikuttaa myös se, kuinka pitkällä aikavälillä euroeron tai eurossa pysymisen vaikutuksia arvioidaan.

Suomen mahdollista euroeroa on kommentoinut aikaisemmin myös muun muassa Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto. Suvannon mukaan ”mikään vastuullinen päättäjätaho” ei suostu ottamaan sellaisia riskejä, joita syntyisi, jos Suomi eroaisi yhteisvaluutta eurosta. Suomen eurosta eroamisella on spekuloinut myös synkistä talousennusteistaan tunnettu New Yorkin yliopiston taloustieteen professori Nouriel Roubini. Hän pitää Suomen euroeroa hyvinkin mahdollisena.

