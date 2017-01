Välitön palautevyöry Bernerin selvityksestä – kansalaiset kriittisinä

Viestintä- ja liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) viime viikolla julkaisemaan liikenneselvitykseen liittyvä keskustelu lähti vauhtiin oikeusministeriön Otakantaa.fi-palvelussa välittömästi.

Maanantaiaamuna avattu keskustelu keräsi jo ennen kello kolmea iltapäivällä yli 400 kommenttia. Vertailukohtana toinen suosittu aihe, syyskuussa aloitettu päihdekeskustelu, on kerännyt reilut 500 kommenttia useamman kuukauden aikana.

–Tämä [Bernerin selvitys] on aihe, joka herättää kiinnostusta, ja selkeästi näistä nykyisistä, joita on lähiaikoina ollut, on herättänyt eniten mielenkiintoa, Oikeusministeriön asiantuntija Sami Demirbas kommentoi Uudelle Suomelle.

Hänen mukaansa liikenne-esitys ei kuitenkaan ole koko palvelun historiassa vielä ennätyksellinen, koska suosituimmat aiheet ovat keränneet yli tuhat kommenttia.

–Isoimmat lainsäädäntökysymykset keräävät eniten kommentteja.

Erityisesti liikenteen maksuihin liittyviä kommentteja keskusteluun tuli paljon. Otakantaa.fi kysyi kansalaisilta ovatko nämä valmiita maksamaan liikenteestä, jos laskutus tapahtuu käytön mukaan.

–Olen valmis maksamaan polttoaineen hinnassa. Yhteisen omaisuuden siirtäminen yhtiöön on vastuutonta vastuunpakoilua, kommentoi nimimerkki Kiitos ei kiitos.

–Kannattaisin tietulleja Norjan mallin, jos rahat korvamerkittäisiin tien omistajille (kunta/valtio/yksityinen) ja rahat olisi pakko käyttää 50/50 % suhteessa teihin ja julkiseen liikenteeseen. Pakottava säännös rajaisi tietullien määrää sinne missä niiden taloudellinen vaikutus on selvä, nimimerkki Tietullit kirjoitti.

–Uusi väylähanke on tehty Helsingin näkökulmasta, nimimerkki Maaseudun tulevaisuus toteaa.

Lue lisää Bernerin liikenneselvityksestä:

Bernerin esitys: Ohituskaista ja verotusoikeus ohi eduskunnan - kokoomuslainen älähtää

Kokoomusministeri haluaa uuden esityksen liikenneuudistuksesta: ”Vaikea ymmärtää, missä niin sanottu pihvi on”

Petteri Orpo ihmettelee Bernerin esitystä: ”Mistä rahat?”