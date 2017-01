Hätkähdyttävä simulaatio Lissabonin liikenteestä – Suomessakin tutkitaan nyt robottibussien vaikutusta

Pienten automatisoitujen sähköbussien uskotaan olevan kaupunkiliikenteen tulevaisuutta. Suomessakin on vireillä useita robottibusseihin liittyviä kehitys- ja tutkimushankkeita, kertoo Tekniikka&Talous.

Liikenteen automaatio kiinnostaa, koska sen toivotaan vähentävän kaupunkien päästöjä, varsinkin mikäli henkilöauton käyttö vähenee. Talousjärjestö OECD on simuloinut automatisoitujen pikkubussien varaan perustuvaa joukkoliikennejärjestelmää Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa, ja tulokset ovat hätkähdyttävä.

Simulaation mukaan Lissabonin nykyinen henkilöauto- ja joukkoliikenne voitaisiin kattaa kutsuohjatuilla 8–16 matkustajan pikkubusseilla niin, että niitä tarvittaisiin vain kolmisen prosenttia nykyisestä autojen määrästä.

Vastaava liikenteen simulointitutkimus on nyt käynnissä myös Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tavoitteena on selvittää, millaiset voisivat olla päästövähennykset ja tarvittavat automäärät harvemmin asutussa Suomessa. HSL on jo lähettänyt aineistoa analysoitavaksi OECD:hen.

– Haluamme katsoa, mitä erilaiset liikenteen automaatiovaihtoehdot voivat tuoda joukkoliikenteeseen. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti viimeisen mailin ratkaisut, kehityspäällikkö Asta Tuominen Liikennevirastosta sanoo.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että matkustajat liikkuisivat pitkät etäisyydet metrossa tai junassa, ja lyhyet matkat asemalta kotiin kutsuohjatulla minibussilla.

Lähde: Tekniikka&Talous