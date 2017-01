Suomi maailman innovaatiokärkeä, mutta kuinka kauan? ”Olemme nähneet, mitä tapahtuu maissa, joissa näin ei tehdä”

Suomi on noussut viidelle sijalle uutistoimisto Bloombergin vertailussa maailman innovoivimmista maista. Vertailussa on mukana 78 maata. Ykkössijalla oli viime vuoden tapaan Etelä-Korea. Ruotsi sijoittui vertailussa toiseksi, Saksa kolmanneksi ja Sveitsi neljänneksi.

Suomen sijoituksen paranemista uutistoimisto perustelee korkean teknologian yritysten määrän kasvulla. Muita Bloombergin vertailemia tietoja ovat panostuksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, teollisuuden jalostusarvo sekä korkeasti koulutetun työvoiman määrä. Suomi menestyi parhaiten t&k-toiminnassa työskentelevien tutkijoiden määrässä ja heikoimmin tuottavuuden kehityksessä.

Ruotsin sijoitusta kommentoinut Lundin yliopiston professori Åsa Lindholm Dahlstrand puolestaan nostaa esiin maansa panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

–Ruotsissa panostetaan paljon t&k:hon. Olemme nähneet, mitä tapahtuu maissa, joissa näin ei tehdä, hän sanoo.

Suomessa tekniikan alan korkeasti koulutettujen etujärjestö Tekniikan akateemiset (TEK) ilmaisi viime viikolla huolensa Suomen t&k-panostuksista. Järjestö kokoaa yhdessä teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa teknologiabarometriä, jonka mukaan Suomi kuuluu nyt niihin harvoihin OECD-maihin, joissa t&k-panosten reaalinen arvo on laskenut jo pitkään.

Barometrin mukaan valtion panostukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti jo viisi vuotta, ja myös yrityssektorin into laittaa rahaa t&k-toimintaan on ollut heikkoa. Tehdyt panostukset on suunnattu suurelta osin tuotteiden jatkokehittelyyn, ei uusiin avauksiin. Kannattavuutta on monissa yrityksissä ylläpidetty henkilöstövähennyksillä ja kululeikkauksilla.

–Suomi on jäämässä innovaatiotoiminnan eturintamasta, mikä näkyy jo selvästi kilpailukyvyssämme. Mallia kannattaisi nyt ottaa Tanskasta, joka on kirinyt vahvasti parannettuaan nimenomaan innovaatiokenttänsä toimintaedellytyksiä, johtaja Pekka Pellinen TEKistä sanoo.

Tanska sijoittui Bloombergin vertailussa sijalle kahdeksan.

Suurin putoaja Bloombergin vertailussa oli Venäjä, jonka sijoitus laski 14 pykälää sijalle 26. Uutistoimisto selittää Venäjän sijoituksen putoamista muun muassa talouspakotteilla.

