Varoitus Suomen tuoreista luvuista: ”Liiallinen tyytyväisyys vaivaa päättäjiä”

Tilastokeskuksen tiistaiaamuna julkistamien lukujen mukaan työttömien määrä ja työttömyysaste laskivat Suomessa joulukuussa. Ekonomistit varoittavat kuitenkin innostumasta, sillä korjattavaa riittää edelleen, ja hallituksen tavoittelemasta 72 prosentin työllisyysasteesta ollaan kaukana.

–Myönteistä on, että suunta on asteittain alas – mutta ei vauhti päätä huimaa. Selvää on, että hallituksen kannatettava tavoite korkeammasta työllisyydestä karkaa kauas. Työllisyysaste, eli osuus suomalaisista töissä olevista työikäisistä, pysyi joulukuussa 69 prosentissa. Hallituksen omalle onnistumiselleen asettama rohkea rima on 72 prosenttia. Ensin tavoite tuli saavuttaa vaalikauden loppuun mennessä vuonna 2019, nyt maaliviivaa on siirretty aina vuoteen 2021 asti. Ei tule silti riittämään. Ei ilman työmarkkinoiden kipeästi kaipaamia uudistuksia, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus toteaa katsauksessaan.

Myös Danske Bankin ekonomisti Henna Mikkonen kuvailee työllisyysasteen nousua valitettavan hitaaksi. Työllisyysaste vuonna 2016 oli keskimäärin 68,7 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 68,1 prosenttia. Mikkonen toteaa Brotheruksen tapaan, että hallituksen 72 prosentin tavoite vaikuttaa edelleen kaukaiselta haaveelta.

–Pohjoismaisessa vertailussa Suomen työllisyysaste on selvästi muita maita alhaisempi, joten 72 prosentin tavoitekaan ei ole pitkällä tähtäimellä kovin kunnianhimoinen, hän huomauttaa omassa katsauksessaan.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste pysyi joulukuussa kausitasoitettuna 8,6 prosentissa. Suomessa herkästi heiluva kausitasoittamaton työttömyysaste oli 7,9 prosenttia. Juhana Brotherus varoittaa uhkakuvista.

–Rohkeiden työmarkkinauudistusten sijaan tuntuu, että liiallinen tyytyväisyys vaivaa tällä hetkellä päättäjiä. Samaan aikaan uhkakuvia kerääntyy ensisyksyn liittokierrokselle. Liittokierrokselle mennään ensimmäisen kerran niin sanotulla ”Suomen mallilla”, joka on yhä levällään. Pettymykset voivat helposti purkautua palkkariitoina ja lakkoaaltoina rauhallisen viime vuoden jälkeen. Toki toinen vaihtoehto työllisyyden kohentumiselle on odotella onnenkantamoista talouteen. Nokian, metsäteollisuuden ja Venäjän rusikoimalle Suomelle soisikin suotuisampia taloustuulia. Mutta ei sen varaan saa Suomea sitoa, hän sanoo.

Henna Mikkonen nostaa yhdeksi suurimmista haasteista pitkäaikaistyöttömien suuren määrän.

–Vuonna 2016 saavutettiin kyseenalainen ennätys, kun pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä nousi yli 37 prosenttiin. Mitä pidempään ihminen on työttömänä, sitä vaikeampi hänen on jatkossakaan työllistyä vaikka taloustilanne paranisi. Tämä on haaste kansantalouden, valtiontalouden sekä yksilöiden itsensä kannalta, Mikkonen kommentoi.

Talouspolitiikan arviointineuvosto, viisihenkinen professoriryhmä, kehotti tiistaina päättäjiä kokeilemaan vähimmäispalkkoja matalampien palkkojen sallimista Suomesta. Professoriryhmä katsoo tiistaina julkaistussa raportissaan, että suhteellisen korkeat palkat vaikeuttavat työllisyysnäkymiä alimman taitotason ammateissa Suomessa.

