Sauli Niinistö tapasi Ukrainan Poroshenkon: ”Minskin sopimus on elintärkeä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti Minskin sopimuksen toimeenpanon tärkeyttä tiistaina tavattuaan Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon Helsingissä.

–Minskin sopimus on elintärkeä. Se pitäisi toimeenpanna niin pian kuin mahdollista, jotta voisimme elää normaalia elämää Ukrainassa ja laajemminkin Euroopassa. Molemmilla osapuolilla on velvoitteita, jotka niiden tulisi täyttää. Suomi tukee toimeenpanoa ja on valmis tekemään kaikkensa Minskin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, Niinistö sanoi.

Niinistön ja Poroshenkon lehdistötilaisuudessa nousi esiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämä ajatus Venäjän vastaisten pakotteiden helpottamisesta, jos Venäjä sitoutuu terrorismin vastaiseen sotaan. Molemmat presidentit olivat sitä mieltä, ettei pakotteita pidä muuttaa, vaan pakotteet tulee poistaa vasta, kun niille asetetut ehdot täyttyvät.

–Kiitän Suomea sen lujasta kannasta säilyttää Venäjän vastaiset pakotteet, kunnes Minskin sopimus on täysin pantu täytäntöön, Poroshenko totesi.

Niinistö korosti, että Suomi tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.