Suomalaismeppi Donald Trumpin aborttipäätöksestä: ”Mitätöi naisten oikeudet”

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) kommentoi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maanantaina allekirjoittamaa kohuttua abortteihin liittyvää päätöstä toteamalla, että naisten oikeuksien saralla tehdyt saavutukset eivät ole itsestäänselvyys.

–Trump mitätöi naisten oikeudet, Hautala toteaa bloginsa otsikossa.

Trump allekirjoitti maanantaina määräyksen, joka kieltää liittovaltiolta rahoitusta saavilta kansalaisjärjestöiltä aborttineuvonnan ja aborttien tekemisen maailmalla. Kyseistä säädöstä kutsutaan Yhdysvalloissa Mexico City -käytännöksi. Se astui ensimmäisen kerran voimaan Ronald Reaganin presidenttikaudella vuonna 1984. Bill Clinton kumosi sen oman presidenttikautensa alussa 1990-luvulla, mutta George W. Bush otti sen jälleen käyttöön 2000-luvun alussa. Barack Obama kumosi käytännön uudelleen ensimmäisinä päivinään presidenttinä.

–Voimme odottaa saman politiikan jatkumona piakkoin kehitysrahoituksen leikkausta YK:n väestörahastolta (UNFPA) sekä Väestöliiton kattojärjestöltä (IPPF). Sama on tapahtunut myös aiempien republikaanihallintojen kaudella, Hautala kommentoi.

Hän arvioi, että vuosikymmenien tasaisen edistyksen jälkeen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vastainen liikehdintä on viime vuosina saanut kasvavaa kannatusta niin kansallisesti, Euroopassa kuin kansainvälisesti.

–Viime vuosina näyttämölle on noussut mm. Venäjän, Keski-Aasian ja Afrikan konservatiivisten valtioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vesittää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten keskiössä oleva konsensus tasa-arvosta sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. Trumpin presidenttikauden myötä tulemme näkemään yhden merkittävimmän kehitysrahoittajan aktiivisesti vastustavan naisten oikeuksia YK-foorumeilla, Hautala kommentoi.

Yhdysvallat käyttää vuosittain noin 600 miljoonaa dollaria eli lähes 560 miljoonaa euroa kansainvälisiin perhesuunnittelu- ja lisääntymisterveysohjelmiin. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan vuosittain yli 21 miljoonalle naiselle tehdään vaarallinen abortti kehitysmaissa. Yhdysvaltain rahoittamat perhesuunnitteluohjelmat ovat Heidi Hautalan mukaan ehkäisseet lapsi- ja äitikuolleisuutta, ei-toivottuja raskauksia, lapsiavioliittoja sekä perheväkivaltaa ja edistänyt ehkäisyn saatavuutta.

–Nyt EU:n on entistäkin tärkeämpää pitää tiukasti kiinni sitoumuksistaan naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisestä sekä osoittaa vahvaa johtajuutta seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustajana maailmanlaajuisesti. Vastuullisten toimijoiden on alettava näkyä ja kuulua poliittisessa keskustelussa. Naisten oikeuksien saralla tehdyt saavutukset eivät ole itsestäänselvyys, niiden puolustamista ei ole syytä unohtaa nyt, kun niiden vastustajat kokoavat rivejään. Avainasemassa on yhteistyökumppanien löytäminen kautta koko poliittisen kentän ja yhteisen pohjan määrittäminen naisten oikeuksien edistämiseksi, Hautala sanoo.

Kansalaisjärjestöt ovat olleet tyrmistyneitä Trumpin päätöksestä. Muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän Marie Stopes Internationalin varapääjohtaja Marjorie Newman-Williams kuvailee Trumpin päätöstä ”katastrofaaliseksi”.

–Tämä on katastrofaalinen päätös, jonka hinnan naiset kehitysmaissa maksavat. Aborttien estäminen ei onnistu kieltolaeilla, koska ne eivät poista naisten tarvetta aborttien tekoon, hän sanoi CNN:lle.

