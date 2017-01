Donald Trump otti taas esiin muurin: ”Huomenna on suuri päivä”

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump sanoi, että kansallisen turvallisuuden osalta on suunnitteilla ”suuri päivä”, joka pitää sisällään ilmoituksen rakentaa muuri Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle, kertoo BBC.

–Suuri päivä kansallisessa turvallisuudessa huomenna. Muiden asioiden lisäksi rakennamme muurin! Trump kirjoitti Twitterissä aamuyöllä Suomen aikaan.

Muurin rakentaminen on yksi Trumpin keskeisimmistä vaalilupauksista.

Trumpin odotetaan allekirjoittavat useita määräyksiä liittyen maahanmuuttoon ja rajojen turvallisuuteen seuraavien muutaman päivän aikana, BBC kertoo.

Meksikon ulkoministeri Luis Videgray saapuu tänään keskiviikkona Yhdysvaltoihin valmistelemaan Meksikon presidentti Enrique Peña Nieton vierailua, joka on helmikuun lopulla, kertoo The New York Times.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017