Jo toinen suurliitto varoittaa: Älä allekirjoita uutta Kiky-työsopimusta – ”Asia on oikeudellisesti hyvin epäselvä”

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työajan pidennys puhuttaa ja ihmetyttää työpaikoilla. Julkisten ja hyvinvointialojen työntekijäliitto JHL antoi keskiviikkona jäsenilleen neuvoja tilanteen suhteen.

Ihmetystä herättää ennen kaikkea se, koskettaako työajan pidennys kaikkia työntekijöitä – myös osa-aikaisia. Noin 220 000 työntekijää edustava JHL kehottaa osaa jäsenistään kieltäytymään uuden kiky-työsopimuksen allekirjoittamisesta.

JHL kertoo, että työaika muuttuu muitta mutkitta, jos työsopimuksessa on työajaksi sovittu sopimusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen työaika vain viitaten virka- ja työehtosopimukseen. Samoin muutos on selvä, jos osa-aikaisen työajaksi on sovittu prosenttiperusteinen määrä työehtosopimuksen täydestä työajasta eli esimerkiksi 80 prosenttia kokoaikaisen työajasta.

Sen sijaan joillain, lähinnä osa-aikaisilla työntekijöillä tilanne on sellainen, että työnantaja ei automaattisesti ja yksipuolisesti voi pidentää työntekijän työaikaa.

– Jos työsopimuksessa on mainittu vain työaika (esimerkiksi 20 tuntia viikossa) ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, olisi lähtökohtaisesti kyse tilanteesta, jossa muutokseen tulisi saada työntekijän suostumus, JHL kertoo.

Tämä johtuu JHL:n tulkinnan mukaan siitä, että ”vaikka Kiky-pidennykset on sovittu virka- ja työehtosopimuksiin, ei työmarkkinaosapuolilla ole ollut neuvotteluoikeutta tai -valtaa sopia yksittäisen työntekijän työsopimuksen sisällöstä”.

Liiton mukaan työntekijän ei tule kiistatilanteessa kieltäytyä tekemästä pidempää työaikaa, koska työnantajalla on tulkintaetuoikeus. Sen sijaan mahdollisesti tarjottu uusi työsopimus kannattaa liiton mukaan jättää väliin.

– Työaikamääräysten muuttuminen ei ole kuitenkaan peruste uusien työsopimusten tekemiselle eikä uutta työsopimusta ole näissä tapauksissa syytä allekirjoittaa, JHL ohjeistaa.

Jos tuntimääräisellä sopimuksella työskentelevä työntekijä suostuu pidentämään työaikaansa, hänen viikkotyöaikansa pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin täyteen työaikaan: ”nykyinen työaikasi on 73,2 % täydestä (38:15), joten työaikasi pitenee 22 minuuttia viikossa”.

Entä jos työntekijä ei suostu työajan pidentämiseen, vaan kieltäytyy vedoten työsopimuksessa sovittuun työaikaan, JHL kysyy verkkosivuillaan julkaistussa ohjeistuksessa.

– JHL:n näkemyksen mukaan minkään ei pitäisi muuttua nykyiseen verrattuna. Työajasta ja palkasta on sovittu työsopimuksella, joten kaiken pitäisi jatkua ennallaan, JHL katsoo.

Tällä voi olla seurauksensa.

– Isoista työnantajaliitoista ainakin Kuntatyönantajat on ohjeistanut siten, että mikäli työajan pidentäminen ei toteudu, palkkaa tarkastellaan suhteessa uuteen virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen täyteen työaikaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja alentaisi tulkintaetuoikeuteensa vedoten palkkaa pidentämättä jääneen työajan verran, JHL kertoo.

– Asia on oikeudellisesti hyvin epäselvä. Yhtään riitatapausta ei asiasta ole vielä käsitelty, joten ennakkotapauksia asian varmistamiseen puoleen tai toiseen ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Aiemmin PAM-liitto varoitteli verkkosivuillaan, että ”työnantajat yrittävät päivittää työsopimuksiin uusia tuntimääriä”. Tällaista sopimusta ei tule allekirjoittaa, PAM viestitti.

– Pamilaisilla aloilla työajan pidennys toteutetaan nimenomaan työehtosopimuksiin tulevilla muutoksilla, ei yksittäisten työsopimusten kautta. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua tarkastella yksittäisen työntekijän työsopimuksessa sovittua työaikaehtoa. Ketään ei voi velvoittaa työsopimustuntien pidentämiseen. Työajan pidentäminen koskee vain työehtosopimuksen mukaisia työaikaehtoja, PAM neuvoi.

Kiky-sopimuksen mukaan vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennykset tulevat voimaan esimerkiksi JHL:n sopimusaloilla pääsääntöisesti 1.2.2017 alkaen.