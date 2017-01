Miksi asuminen on niin kallista Helsingissä? – 7 kysymystä pormestariksi pyrkivälle Pekka Saurille

Vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsingissä pyrkivän apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin mukaan Helsingillä on juuri nyt mahdollisuus rakentaa asuntoja enemmän kuin koskaan kaupungin historiassa.

Uusi Suomi esitti Saurille seitsemän kysymystä kaupungista, jonka ensimmäiseksi pormestariksi hän haluaisi. Kilpaileva vihreiden pormestariehdokas, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ei toistaiseksi ole vastannut haastattelupyyntöön. Muilla puolueilla varsinaista pormestariehdokaskisaa ei ole käynnissä.

Missä on vika, kun asuminen on Helsingissä niin kallista, Pekka Sauri?

– Suurin syy on se, että Helsinki menestyy. Yleensä kaikissa menestyvissä kaupungeissa, joihin ihmiset haluavat hakeutua töihin tai opiskelemaan, on tavallisesti asuntopula ja asuminen on kallista, Sauri vastaa.

– Tähän pystytään vastaamaan rakentamalla lisää asuntoja.

Sauri korostaa, että Helsingissä rakennettiin viime vuonna enemmän kuin ”herran aikoihin”, ja samaa suuntaa pitää jatkaa.

– Nyt kun vanhat satama-alueet pystytään muuttaman asuin- ja työpaikka-alueiksi, meillä on mahdollisuus tuottaa asuntoja enemmän kuin koskaan kaupungin historiassa.

Miten kehittäisit Helsingin liikennettä?

– Jo olemassa olevan ja tulevan raideliikenteen varteen rakennetaan työpaikat ja asunnot. Tämä on se periaate. Länsimetro aukeaa, kun näistä vaikeuksista selvitään. Sen jälkeen sitä jatketaan vielä Kivenlahteen, niin että pääkaupunkiseutu liikenteenkin puolesta integroituu edelleen, Sauri vastaa.

Vihreät on ilmoittanut kuntavaalitavoitteekseen koulutusleikkausten perumisen kuntatasolla. Pystyykö Helsinki perumaan koulutusleikkaukset helposti? Mitä se vaatii taloudenpidolta muuten?

– Helsingin valtuusto peruutti varhaiskasvatusleikkaukset. Edelleen täytyy nähdä, mitä valtuusto päättää, ja mitä se merkitsee kustannustasolla, Sauri sanoo.

Mitkä ovat maakuntauudistuksen huolenaiheet ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa Helsingille?

– Jos kasvupalvelut eli työllistäminen- ja maahanmuuttopalvelut toteutettaisiin kokonaisuutena pääkaupunkiseudulla, se voisi olla mahdollisuus. Maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllisyyden hoito voitaisiin toteuttaa tehokkaammin kuin tähän asti, Sauri sanoo.

Olisiko Guggenheimin taidemuseon pitänyt tulla Helsinkiin?

– Se lähti vaikeasti liikkeelle heti silloin alkajaisiksi ja keräsi ympärilleen paljon negatiivista keskustelua, kunnes se alkoi symboloida paljon tällaista kielteistä. Lopulta ei ollut mikään suuri yllätys, että se ei toteutunut. Kyllä se tavallaan oli sääli. Jos prosessi olisi onnistunut, se olisi kuitenkin ollut uusi vetovoimatekijä Helsingille, Sauri vastaa.

Miten Helsingistä tehdään entistä vetovoimaisempi?

– Helsingin parhaita puolia on avoimuus. Meillä on avoimen datan ohjelma, että avataan julkista dataa kaikkien kehittäjien käyttöön. Niistä voi hyvällä onnella tulla uusia sovelluksia, suorastaan hyödynnettäviä tuotteita. Meillä on korkea koulutustaso, vapaa keskustelu. Nämä ovat ne elementit, joista menestys syntyy. Niitä pitää pystyä hyödyntämään Helsingissä entistäkin paremmin.

Miten pormestari eroaa kaupunginjohtajasta?

– Ero on se, että kaupunginjohtaja on juridisesti virkamies. Samoin apulaiskaupunginjohtaja, mutta meidän nimen perässä on puoluekanta. Nyt tämä pormestari valitaan ainoastaan neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi ja valtuusto valitsee sen keskuudestaan. Kaupunginjohtajan toimikausi on ollut seitsemän vuotta. Nyt se muuttuu pelkästään valtuustokauden mittaiseksi, Sauri vastaa.

– Tämä selkiyttää eroa virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon välillä ja vähentää puhetta poliittisista virkanimityksistä, hän jatkaa.

Helsinki siirtyy pormestarimalliin kevään kuntavaalien yhteydessä. Helsingin vihreät, joka kokoomuksen kanssa taistelee vahvimmin suurimman puolueen paikasta ja pormestaripuolueen asemasta, valitsee pormestariehdokkaansa ensi viikolla yleiskokouksessaan.

Kokoomuksella ei vielä ole pormestariehdokkaita. Osa puolueista sen sijaan on jo valinnut ehdokkaansa. Vasemmistoliiton pormestariehdokas on Paavo Arhinmäki ja perussuomalaisten pormestariehdokas on Mika Raatikainen.

