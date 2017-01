Anne Bernerille ”voimakas tuki” keskustalta – ”Suomi on laitettava kuntoon”

Keskustan puoluehallitus on antanut vahvan tukensa liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) pyrkimyksille uudistaa yhteiskuntaa ja ”laittaa Suomi kuntoon”.

Puoluehallitus julkaisi torstaina kannanoton, jossa se tukee parlamentaarisen liikenneryhmän perustamista ja uskoo Bernerin selvityksen olevan hyödyksi tässä työssä. Bernerin selvitys keskeytettiin tällä viikolla, minkä jälkeen puheisiin on noussut parlamentaarisen työryhmän perustaminen.

– Puoluehallitus osoitti voimakkaan tukensa ministeri Bernerille ja hänen tavoitteilleen löytää teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen uusia ratkaisuja. On perusteltua, että ratkaisuja hakemaan nimetään parlamentaarinen ryhmä. Uudistuksia on tehtävä pitkäjänteisesti. Tehty selvitys antaa eväitä jatkotyöskentelylle, puoluehallitus toteaa kannanotossaan.

– Puoluehallitus tähdentää, että Keskustan on jatkossakin oltava yhteiskuntaa uudistava puolue ja kansanliike, vaikka se on välillä hankalaa. Suomi on laitettava kuntoon, pääministeripuolue katsoo.

