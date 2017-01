VR antoi periksi: ”Vastaamme hämeenlinnalaisten asiakkaidemme toiveisiin”

VR muuttaa vaiheittain 26. maaliskuuta mennessä taajamajunavuoroja suoriksi yhteyksiksi Hämeenlinnan ja Helsingin välillä. Muutoksen jälkeen 87 prosenttia kaikista vuoroista on vaihdottomia.

– Vastaamme näillä muutoksilla hämeenlinnalaisten asiakkaidemme toiveisiin matkustusmukavuuden parantamisesta. Jatkossa Hämeenlinnasta Helsinkiin ja takaisin pääsee Riihimäen kautta useimmiten vaihtamatta junaa, sanoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Suorat taajamajunavuorot Hämeenlinnan ja Helsingin välille aloittavat vaiheittain 26. maaliskuuta mennessä, aikataulukauden vaihtuessa. Muutoksen jälkeen 14 taajamajunaa 20:stä on vaihdottomia. Lisäksi hämeenlinnalaisia palvelee edelleen 26 IC- ja pendolino-junaa päivittäin.

Vaihdottomiksi muutetaan ennen kaikkea sellaiset taajamajunavuorot, jolloin tunnin sisällä ei kulje Hämeenlinnassa pysähtyvää kaukojunaa.

VR:n mukaan Hämeenlinnassa on noin 800 000 junamatkustajaa vuodessa ja se on pääradan 19. vilkkain asema. Saman niin sanotun kasvukäytävän varrella sijaitsevalla Riihimäellä, jossa matkustajia on vuosittain noin 2,3 miljoonaa, pysähtyy samat 26 kaukojunaa kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan vuorotarjontaan kuuluu päivittäin yhteensä 46 junavuoroa. Työmatkaliikenne aamulla ja illalla ajetaan alle tunnin vuorovälillä.

Hämeenlinnan tilanne nousi otsikoihin joulukuussa. VR karsi viime vuonna 14 päivittäistä junavuoroa Hämeenlinnasta Helsingin ja Tampereen suuntaan. Joulukuun alusta lähtien 29 junaa ajoi Hämeenlinnan ohi pysähtymättä. Asiaan otti kovin sanoin kantaa muun muassa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.), jonka mukaan VR:n monopoliasemasta on tämän vuoksi luovuttava.

Lue lisää: ”Nyt on pakko nostaa kissa pöydälle” – Kansanedustaja hermostui VR:ään lopullisesti

Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna puolestaan on varoitellut VR:n toimien vaikutuksista asuntomarkkinoihin.

Lue myös: Pankinjohtajalta suorat sanat VR:lle: ”Missähän tämäkin prosessikaavio on taas piirretty”