KRP: Vihdin poliisimurha tehtiin rajavartiolaitokselta varastetulla aseella

Keskusrikospoliisin esitutkinta kesäkuussa Vihdissä tapahtuneen, murhana ja seitsemänä murhan yrityksenä tutkitun tapauksen johdosta on lopetettu.

Tapahtumasarjassa yksi poliisi sai surmansa ja toinen loukkaantui vakavasti. Tämän jälkeen epäilty surmasi itsensä.

KRP:n mukaan rikoksista epäillyn kiinteistöltä löytyi kahden ampumiseen käytetyn lippaan lisäksi 11 täyteen lipastettua rynnäkkökiväärin lipasta, muita luvattomia ampuma-aseita, dynamiittia, kolme kivilinkoa (ritsaa) ja suuri määrä rynnäkkökiväärin patruunoita. Hänen on laskettu ampuneen tilanteessa yhteensä 41 laukasta.

Rynnäkkökivääri on poliisin mukaan varastettu rajavartiolaitokselta vuonna 1990. Esitutkinnassa ei selvinnyt miten ja mistä epäilty hankki aseen.

–Yksiselitteistä motiivia epäillyn teolle ei ole selvinnyt esitutkinnassa. Esitutkinnassa on selvinnyt, että hän on tahallaan ja tietoisesti ampunut kohti poliiseja. Koska jutun ainoa epäilty on kuollut, asian käsittely päättyy esitutkinnan valmistumiseen. Asiaa ei saateta syyttäjän harkittavaksi, KRP:n tiedotteessa sanotaan.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos sai hälytyksen Vihtiin kesäkuun 17. päivä kello 20.55. 67-vuotias vihtiläinen epäilty oli ampunut aseella kohti naapurikiinteistöllä ollutta traktoria, jota kuljetti hänen 17-vuotias sukulaispoikansa. Saavuttuaan tapahtumapaikalle poliisi eristi kiinteistön ja pyrki saamaan yhteyden pimeässä omakotitaloasunnossa mahdollisesti olleisiin henkilöihin. Kun yhteyttä ei saatu, poliisi päätti tarkistaa rakennuksen sisätilat. Poliisimiesten avatessa talon ulko-oven, heitä kohti ammuttiin rynnäkkökiväärillä.

Myöhemmin epäilty ampui pihaltaan useita laukauksia kohti näkösuojiin vetäytyneitä poliisimiehiä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli vetäytyi tilanteesta auttaakseen vakavan vamman saanutta ryhmän johtajaa. Tässä tilanteessa epäilty ampui vanhempaa konstaapelia selkään noin kolmenkymmenenviiden metrin etäisyydeltä. Myöhemmin mies ampui itsensä.