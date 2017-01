”Anne Bernerin kompurointi kiinnitti huomion johtamisen eroihin” - Tutkija Kalevassa: Tämä yhdistää Juha Sipilää ja Donald Trumpia

Hyvä yritysjohtaja ei ole välttämättä hyvä ministeri, toteaa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo Vieraskynä-kirjoituksessaan Kalevassa.

–Anne Bernerin kompurointi liikennekaaren uudistamisessa on kiinnittänyt huomion yrityksen ja ministeriön johtamisen eroihin. Viime vuosina yritysjohtajilla on ollut kovaa nostetta politiikassa. Monet kansalaiset ovat kokeneet, että poliittinen päätöksentekojärjestelmä on jumissa ja että vain tehokkaiksi havaitut yritysjohtajat voivat tämän ongelman ratkaista. Osa kansalaisista syyttää jopa suoraan ammattipoliitikkoja ongelmien aiheuttamisesta, ja odottaa politiikan ulkopuolelta tulleiden yritysjohtajien pelastavan tilanteen, Railo kirjoittaa.

Railon mukaan tämä ei ole ihme, sillä menestyneet yritykset ja niiden johtajat luovat helposti mitattavaa talouskasvua luomalla nopeasti selkeitä tuotteita ja palveluita kansalaisille. Sen sijaan poliittinen päätöksentekojärjestelmä vaikuttaa hitaalta ja jäykältä, ja joku on aina sitä mieltä, että valtio tuhlaa rahaa vääriin kohteisiin.

Railo sanoo, että vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ovat ihmisinä ja poliitikkoina täysin erilaisia, heitä yhdistää yksi asia: tausta yrityselämässä.

–Kansalaisten kyllästyminen ”perinteisiin” poliittisiin puolueisiin ja poliitikkoihin näyttää olevan yleismaailmallinen ilmiö, joka antaa nostetta yritysjohtajille. Yritysjohtajat nähdään ryvettymättöminä ja tehokkaina politiikan ulkopuolisina henkilöinä, Railo kommentoi.

Hän huomauttaa kuitenkin, että yrityksen johtaminen on eri asia kuin johtaminen politiikassa.

–Politiikassa johtaminen – esimerkiksi ministerin asema – edellyttää laajan yhteisymmärryksen saavuttamista käsiteltävänä olevasta asiasta. Muut poliitikot ja hallituskumppanit eivät ole alaisia, joita voi komentaa, vaan itsenäisiä toimijoita, joilla on omat sidosryhmänsä. Yrityksessä valta kulkee ylhäältä alas: pomo määrää. Poliittisessa järjestelmässä valta kulkee alhaalta ylös. Puolueen johdossa oleva henkilö on vastuussa puolueelleen siitä, että hän saa tuloksia aikaiseksi tai puolustaa oman puolueensa saavutuksia. Jos hän ei tässä onnistu, puolue ennen pitkää vaihtaa johtajaa, Railo toteaa.

Tästä seuraa hänen mukaansa myös, että puoluejohtajan on aina kyettävä suostuttelemaan myös oman puolueensa jäsenet uudistuksen taakse.

–Mikäli uudistus on suuri, kuten liikennekaaren uudistus on, muiden puolueiden johtajat tulevat miltei varmasti sanomaan sille ei jo sen vuoksi, että he eivät ole ehtineet myydä uudistusta omalle puolueelleen. Sillä, onko uudistus hyvä tai huono, ei ole tässä tilanteessa välttämättä mitään merkitystä.

Railo korostaa, että valtio on olemassa tuottaakseen kansalaisille palveluita, joihin aina kuluu rahaa, ja joiden hyvyyttä tai huonoutta on usein vaikea selkeästi mitata. Sen vuoksi valtion hankkeet ovat alttiita kritiikille: arvostelijoiden mukaan ne joko maksavat liikaa tai ovat laadultaan huonoja, ja on erittäin vaikea arvioida, onko kritiikissä perää vai ei.

–Valtion suuria uudistuksia on hankala peruuttaa sen jälkeen kun ne on viety läpi. Esimerkiksi teiden yhtiöittäminen on todennäköisesti paljon helpompaa toteuttaa kuin purkaa. Väärien päätösten kanssa joudutaan elämään pitkään ja joskus päätökset ovat käytännöllisesti katsoen peruuttamattomia. Kansalaiset ja media on saanut monet naurut seuratessaan, miten sote-uudistus on viivästynyt vuodesta toiseen, mutta toisaalta asia on niinkin, että tällaisessa uudistuksessa hätäily vasta turmiollista onkin, hän sanoo.