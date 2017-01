Suomalaistutkija varoittaa Donald Trumpin ulkopolitiikasta: ”Räyhääminen ja summittaiset voimannäytöt tuskin auttavat”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulkopolitiikkaa epäjohdonmukaiseksi ja vastakkainasetteluun perustuvaksi.

–Donald Trumpin ulkopolitiikassa sekoittuvat kovapäinen isolationismi, valmius nujertaa Yhdysvaltojen viholliset keinoja kaihtamatta ja haluttomuus sitoutua globaalin hallinnan instrumentteihin. Uuden hallinnon viesti on sekava, mutta keskeisenä pyrkimyksenä on hoitaa ulkosuhteet tapauskohtaisesti, oli sitten kyse perinteisistä liittolaisista tai vanhoista vastustajista. On epätodennäköistä, että tällainen lähestymistapa tuo Yhdysvalloille Trumpin janoamaa kunnioitusta. Lopputulos lienee pitkällä aikavälillä pikemminkin päinvastainen, Sinkkonen toteaa katsauksessaan.

Hän muistuttaa, että Trumpin keskeinen vaalilupaus oli tehdä Amerikasta jälleen suuri. Ulkopolitiikassa tämä tarkoittaa Sinkkosen mukaan Yhdysvaltojen palauttamista kunnioitetuksi kansainvälispoliittiseksi toimijaksi.

–Trump kuitenkin määrittelee kunnioituksen yksipuolisesti, jopa vaarallisesti, Sinkkonen sanoo.

Trumpin näkemys Yhdysvalloista kunnioitettuna kansainvälispoliit- tisena toimijana perustuu Sinkkosen mukaan yhtäältä sotilaallisten ja taloudellisten resurssien pönkittämiseen ja toisaalta valmiuteen käyttää pakkokeinoja voimallisemmin kuin edeltävät presidentit.

–Trumpille kansainvälinen politiikka näyttäytyy nollasummapelinä, olipa kyse kauppapolitiikasta tai diplomatiasta. Kunnioitus saavutetaan luomalla epävarmuuden ja pelon ilmapiiri. Presidentti pelaa sekä liittolaistensa että vastustajiensa kanssa arvuutteluleikkiä Yhdysvaltain turvatakuilla, vapaakauppasopimuk- silla ja globaalin hallinnan instrumenteilla, Sinkkonen kuvailee.

Sinkkonen pitää huolestuttavana sitä, ettei Trump hänen mukaansa tunnu ymmärtävän kunnioituksen perustuvan vastavuoroisuuteen.

–Yhdysvaltojen saavuttaman kunnioituksen määrittelee globaali yleisö eli ne valtiot ja johtajat, jotka odottavat Trumpin seuraavia siirtoja henkeään pidätellen. Räyhääminen ja summittaiset voimannäytöt tuskin auttavat, kun pitäisi rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia, joihin voi tukeutua monimutkaisissa globaaleissa kriiseissä, hän toteaa.

Voi olla, että vaikeaselkoisuus sopii Trumpin transaktionalistiseen ulkopolitiikkaan. Se ei kuitenkaan herätä kunnioitusta kansainvälisen yhteisön silmissä.

–Toki Yhdysvalloilla pitää olla myös valmius vetää kovaa linjaa tilanteen niin vaatiessa. Ei kuitenkaan ole viisasta luoda lisää ongelmia riidanhaluisella retoriikalla, joka suututtaa liittolaiset ja pakottaa kilpailijat vastatoimiin, Sinkkonen jatkaa.

Yksi keskeinen ongelma on Sinkkosen mukaan Trumpin hallinnon sisäinen epäjohdonmukaisuus keskeisissä ulkopoliittisissa kysymyksissä. Lähtökohtaisesti epäjohdonmukaisuus tukee hänen mukaansa käsitystä Trumpin hallinnon sekasortoisuudesta.

–Voi olla, että vaikeaselkoisuus sopii Trumpin transaktionalistiseen ulkopolitiikkaan. Se ei kuitenkaan herätä kunnioitusta kansainvälisen yhteisön silmissä, Sinkkonen huomauttaa.

Kovaa spekulointia Venäjä-pakotteilla

Trumpin on määrä keskustella myöhemmin tänään puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Julkisuudessa on etukäteen spekuloitu sillä, ottaako Trump puheeksi Venäjän-vastaisten pakotteiden purkamisen. Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway sanoi perjantaina sen olevan mahdollista. Trump itse totesi myöhemmin BBC:lle, että on liian aikaista arvioida, ottaako hän pakotteet esiin.

–Katsotaan, mitä tapahtuu. Pyrimme siihen, että meillä on ideaaliset suhteet kaikkiin maihin, mutta näin ei välttämättä tapahdu. Luultavasi näin ei tapahdu useiden maiden kanssa, hän sanoi.

Trump on aikaisemmin sanonut olevansa valmis purkamaan Venäjän-pakotteita, jos Venäjä auttaa Yhdysvaltoja terrorismin vastaisessa taistelussa ja ”muissa asioissa”.

Pakotteiden purkaminen on saanut aikaan vastalauseiden ryöpyn Yhdysvalloissa. Politico-lehden mukaan muun muassa republikaansenaattori Mitch McConnell on tyrmännyt pakotteiden purkamisen.

–Pakotteet asetettiin sen vuoksi, mitä Venäjä teki Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Nyt tiedämme heidän sekaantuneen myös meidän vaaleihimme. Jos jonkin maa ei todellakaan ansaitse pakotteiden helpottamista, se on Venäjä, hän sanoi.

Yhdysvaltain entinen Nato-lähettiläs Ivo Daalder arvostelee kovin sanoin aikeista pakotteiden purkamisesta.

–Jos uutiset Venäjän vastaisten pakotteiden purkamisesta ovat totta, Trump on tuhonnut Yhdysvaltain suhteet Aasiaan, Eurooppaan ja muihin Amerikan maihin alle viikossa, hän sanoi.

