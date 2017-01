SDP:n puoluekokousedustajan ulostulo: ”Suomi tarvitsee periaatteellisia järjenpuhujia - on asioita, jotka eivät ole edes politiikassa kaupan”

SDP:n puoluekokousedustaja, ekonomisti ja Milton Networksin johtava asiantuntija Ville Kopra ennakoi Puheenvuoron blogissaan SDP:n ensi viikonloppuna pidettävää puoluekokousta. Hän odottaa, että kokouksessa käydään puheenjohtajavalinnan lisäksi periaatteellista keskustelua puolueen linjasta.

–Kokouksessa tullaan ilmeisesti väittelemään kuitenkin jälleen siitä, pitääkö SDP:n olla sosialistinen puolue, vai hyväksytäänkö markkinatalous talouden kehittämisen lähtökohdaksi, Kopra ennakoi.

–Tästä tullaan myös SDP:n isoon haasteeseen: vaikka työehdoilla ei pidä pelata eikä perustuloa haluta, ei yrityksiä voi työllistämäänkään pakottaa. Ja työttömyys on edelleen yhteiskuntamme suurin ongelma. Meillä demareilla on iso vastuu keksiä uusia keinoja työttömyyden laskemiseksi. Näistä asioista puoluekokouksessa on tärkeää keskustella, hän jatkaa.

Kopra kertoo äänestävänsä puolueen puheenjohtajaksi kansanedustaja Tytti Tuppuraista. Muut puheenjohtajaehdokkaat ovat istuva puheenjohtaja Antti Rinne ja kansanedustaja Timo Harakka.

Kopra löytää Tuppuraisesta samaa kuin entisestä valtiovarainministeristä Jutta Urpilaisesta, jonka talouspoliittisena erityisavustaja Kopra työskenteli.

–Jos Suomi pitäisi jättää huomisesta lähtien jonkun henkilön hallittavaksi, Tytin ja Jutan kaltaisiin tasapainoisiin naisiin olisi helppo luottaa. Uskon myös, että Tytti on tarjolla olevista voimakkain henkilö vapauden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolustamisessa, ja rasismin vastustamisessa. Sitä tämä aika janoaa, Kopra kommentoi.

Hän painottaa myös sitä, että Tuppurainen on luvannut olla tekemättä kompromisesseja rasisitien kanssa.

–Hallitus on heilunut maahanmuuttopolitiikassaan heikoilla jäillä, eikä Jussi Halla-ahon nousu Timo Soinin haastajakandidaatiksi varmasti paranna tilannetta. Kun Trumpin kampanjavouhotus alkaa kääntyä kylmiksi politiikan teoiksi, maailma, Eurooppa ja Suomi tarvitsevat periaatteellisia järjenpuhujia. On asioita, jotka eivät ole edes politiikassa kaupan, Kopra toteaa.

Tytti Tuppurainen linjasi Uuden Suomen haastattelussa perjantaina, että Suomen suurin ongelma on se, että ”meiltä ja muualta kasvaa varsinainen vastarinta koko tälle nykyiselle talousjärjestelmälle”.

