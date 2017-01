”Avi päätti, että suljetaan klo 22” – Ihmetys Helsingissä terassien aukioloista

Vihreiden kuntavaaliehdokas, ekonomisti Mikko Kiesiläinen ihmettelee, miksi Hämeenlinnassa sijaitseva aluehallintovirasto voi määrätä terassien aukioloajoista Helsingissä ohi Helsingin kaupunginvaltuuston. Terassit saavat yleisesti ottaen olla auki kello 22:een, poikkeusluvalla pidempään. Syynä käytäntöön on asutus terassin lähellä.

Kiesiläinen kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi jo vuonna 2010, että keskustan terasseille tulisi sallia pidemmät aukioloajat.

– Linjaus jäi tuolloin toteuttamatta koska Hämeenlinnassa sijaitseva Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen, jonka vastuulla terassiluvat ovat, päätti että voimassa ollut käytäntö sulkea terassit klo 22 on “toimiva”, Kiesiläinen kirjoittaa.

– Helsingin kaupungilla tulisi olla oikeus itse päättää sopivasta terassien aukioloajasta, hän vaatii.

Lue myös:

Jasper Pääkkönen avautuu viranomaisten toiminnasta: ”Miksi täytyy pyytää aikuisia ihmisiä poistumaan terassilta?”

Kiesiläisen mielestä käytännön pitäisi toimia toisinpäin:

– Alueilla, joissa ei ole asutusta lähellä, pidennetyn aukioloajan tulisi olla lähtökohta, jota voidaan tarvittaessa rajata lyhyemmäksi, hän kirjoittaa.

Helsingissä kuitenkin on terasseja, joissa aukiolo on pidempi kuin kello 22:een. Näyttelijä, ravintola Löylyn omistajiin kuuluva Jasper Pääkkönen on esimerkiksi maininnut, että Kaivopuiston ja eteläisen Helsingin ravintolat saavat pitää terassinsa auki aamukahteen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Helsingin Uutiset ovat aiemmin selvittäneet terassikäytäntöä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Lehtien mukaan Avi kuuntelee tarkalla korvalla poliisin lausuntoja päättäessään terassiluvista. Myös kiinteistön omistajan kantaa kuullaan etukäteen, ja sekin on yleensä kielteinen pidempää aukioloa kohtaan.