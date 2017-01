Poliisilta tärkeä muistutus: ”Sillä, missä maassa ajokortti on myönnetty, on merkitystä”

Lapin poliin mukaan ajokortit saattavat aiheuttaa ongelmia turisteille.

–Lapin poliisissa on kiinnitetty huomiota ajokorttiasiaan, josta meinaa muodostua nyt ongelma, kun muun muassa Aasian valtioista tulee yhä kiihtyvällä tahdilla turisteja. Poliisi on törmännyt moottorikelkkareiteillä ja tien päällä ulkomaalaisiin, jotka ovat vuokranneet ajoneuvoja ja ajavat ajokortilla, joka ei kelpaa Suomessa, Lapin poliisi sanoo tiedotteessaan.

Poliisi muistuttaa, että muussa kuin EU-, ETA- tai sopimusvaltiossa myönnetty ajokortti ei oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa.

–Ei silloinkaan, kun ajokortti on muutettu kansainväliseksi. Tässä tapauksessa nimittäin juuri sillä, missä maassa henkilön ajokortti on alunperin myönnetty, on merkitystä, tiedotteessa korostetaan.