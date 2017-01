Ihmetys aukiolosta: Kuka linjasi terassit kiinni klo 22 Helsingissä?

Helsingissä alkaa nyt uusi yritys pohtia, voisiko terassien aukioloaikoja höllentää. Näin kertoo Uudelle Suomelle matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Mara ry:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Vastaava yhteistyö Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa oli tarkoitus aloittaa jo viime keväänä, mutta se ei edennyt alkuaikomuksia pidemmälle.

Aittoniemen käsityksen mukaan Helsingissä yleinen linjaus on, että terassit on suljettava kello 22. Asian nosti esiin vihreiden kuntavaaliehdokas Mikko Kiesiläinen Puheenvuoro-blogissaan. Kiesiläinen ihmetteli, miksi aukioloista linjaa aluehallintovirasto eikä kaupunki itse.

Lue lisää: ”Avi päätti, että suljetaan klo 22” – Ihmetys Helsingissä terassien aukioloista

Aittoniemen mukaan yksin Etelä-Suomen aluehallintovirasto eli avi ei kuitenkaan ole se taho, joka linjaa aukioloista.

– Helsingin kaupungin vuokrasopimusten ehdoissa voidaan määritellä aukioloaikaa. Se on käsittääkseni yleisempi syy aukiololle kuin avin päätös, Aittoniemi sanoo.

Aittoniemen mukaan avi voi määritellä aukioloa anniskelulupapäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt terassiohjeet, joissa aukioloaikaa rajattiin klo 22 kaupunginjohtajan asettaman vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman tavoitteen takia.

Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikkö Timo Korhonen harmittelee sitä, että rakennusvirasto saa usein syyt niskoilleen terassien aukioloajoista. Korhosen mukaan vastaava viranomainen asiassa on avi, vaikka avin käsitys on puolestaan ollut, että asia on rakennusviraston hallussa.

– Me annamme tilan käyttöön 24 tunniksi vuorokaudessa. Ei meillä ole halua rajoittaa mitään. Se, tuleeko kello 22:n jälkeen meluhaittaa, on jonkun muun arvioitava. Meillä rakennusvirastossa ei ole ammattitaitoa arvioida, onko meluhaittaa vai ei, Korhonen sanoo Uudelle Suomelle.

Korhosen mukaan meluhaitta-asiassa ympäristökeskuksen linja on ollut se, ettei se ala arvioimaan meluhaittaa etukäteen, vaan avi ja poliisi saavat arvioida asiaa.

Korhosen mukaan Helsingissä on vuodesta 2010 ollut käynnissä vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman hanke. Siinä todetaan, että terassien aukiolo on rajoitettava kello 22:een. Ohjelman loppuraportti tehdään keväällä 2017.

Korhonen toteaa, että jos raportista tulee selvä linjaus ja kehotus terassien aukiolosta, se selkiyttää nykytilannetta.