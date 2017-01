EU rajoittamassa käteismaksuja? - Tutkija: ”Voisi olla arvaamattomia vaikutuksia”

Helsingin yliopiston tutkijatohtori, markkinatutkimusta tuottavan GnS Economicsin pääekonomisti Tuomas Malinen pitää Euroopan komission esitystä käteismaksujen rajoittamisesta huolestuttavana.

–Vaikka kyseessä on vain alustava ehdotus, kertoo se, että aihe on korkealla komission prioriteettilistalla. Aloitteessa esitetään, että käteismaksuja rajoitettaisiin terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun vuoksi. Tämä on luonnollisesti kannatettava tavoite, mutta käteisen kieltäminen rajoittaisi yksilönvapautta sekä alistaisi eurooppalaisten rahankäytön Euroopan keskuspankin (EKP), valtioiden ja komission mielivallan alle, Malinen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Malinen varoittaa, että lähtökohtaisesti käteisen kieltäminen altistaisi yhteiskunnan rahoitusmarkkinahäiriöille, ja kertoo oman kokemuksensa Kreikasta vuoden 2015 kesältä.

–Kreikan hallituksen ja euroryhmän neuvottelujen ajauduttua kriisiin EKP rajoitti hätärahoituksen tarjoamista kreikkalaisille pankeille 28. kesäkuuta. Koska Kreikasta oli käynnissä pääomapako muihin euromaihin, kreikkalaisia pankkeja uhkasi välitön maksukyvyttömyys. Tämän seurauksen Kreikkaan julistettiin ns. pankkivapaa, eli pankit pysyivät kiinni, ja Kreikan valtio otti käyttöön pääomanviennin rajoitukset. Kreikkalaisten päivittäinen käteisnostokiintiö asetettiin 50 euroon. Kaikki kolme mukanamme ollut luottokorttia lopettivat toimintansa kahden vuorokauden kuluessa. Kaupoissa, ravintoloissa ja huoltoasemille olleet kortinlukijat joko ”katosivat” tai lopettivat toimintansa samassa ajassa. Kreikan talous toisin sanoen siirtyi puhtaaseen käteistalouteen kahdessa päivässä.

Malinen ennustaa, että jos käteinen kiellettäisiin, valtio ja keskuspankit päättäisivät täysin siitä mitä rahoillemme ja talletuksillemme tapahtuisi. Keskuspankki voisi hänen mukaansa vapaasti asettaa talletuksille negatiivisen, esimerkiksi -10 % koron.

–Pankkikriisin tai valtion kassakriisin uhatessa osa talletuksista voitaisiin takavarikoida pankkien ja/tai valtion talouden pelastamiseksi. Valtiolle ja luottokorttiyhtiöille avautuisi mahdollisuus (teknisesti) seurata jokaisen henkilön rahaliikennettä. Tämän estämiseksi voitaisiin tehdä laki, mutta se voitaisiin myöhemmin helposti muuttaa, hän huomauttaa.

Malinen kuvaileekin käteistä rahaa ennen kaikkea yksilönvapauden takeeksi.

–Ilman sitä kansalaiset voidaan helposti alistaa valtion tai rahaviranomaisten, kuten keskuspankin, mielivallan alle. Sillä voisi myös olla arvaamattomia taloudellisia vaikutuksia. Pahimmassa, joskin epätodennäköisessä tilanteessa käteisen kieltäminen voi johtaa jopa totalitarismiin.