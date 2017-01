Prikaatinkenraali HS:ssä: ”Suomi on niemi, joka venäläisessä geopoliittisessa ajattelussa kuuluu Venäjän etupiiriin”

Prikaatinkenraali evp Lauri Kiianlinna korostaa maavoimien varustamisen tärkeyttä mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

–Jotkut vertaavat Suomea saareen sillä perusteella, että ulkomaankauppamme kulkee pääosin meritse. Suomi ei kuitenkaan ole saari, vaan niemi, joka venäläisessä geopoliittisessa ajattelussa kuuluu Venäjän etupiiriin. Yhteistä maarajaa tällä ”saarella” on Venäjän kanssa 1 230 kilometriä. Esimerkiksi Ruotsilla ei tällaista maarajaa ole laisinkaan, hän kirjoittaa.

Kiianlinnan mukaan Itämeren alueen tilanne on muuttunut perusteellisesti ja Suomi on tilanteessa ”aika yksin”.

–Suomi on EU:n jäsenmaana osa läntistä puolustusyhteisöä. Puolustuksemme painopiste on maa-alueen kohteiden puolustamisessa – siellä, missä ihmiset elävät. Tässä maamme on aika yksin, eikä Naton jäsenyys toisi juurikaan maavoimien joukkoja avuksemme. Maavoimien materiaali vanhenee. Maavoimia, joiden varuskuntiin niiden valmius perustuu, on supistettu rajusti. Varustaminen on pahasti kesken, hän kommentoi.