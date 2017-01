Supercell-sosialisti puolustaa Suomen ay-liikettä: ”Ranskassa olisi yleislakko, autot palaisivat Roomassa”

SDP:n puheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Timo Harakka pitää ammattiyhdistysliikkeen roolia tärkeänä tulevaisuudessa. Harakka puhuu voimakkaasti koulutukseen panostamisen puolesta. Hänen mielestään sosialismi ei ole kuollut, ja hän kutsuu itseään Supercell-sosialistiksi.

– Taloudellinen eriarvoisuus maailmassa on edelleen suurta ja kasvavaa. Silloin jos sosialismi ymmärretään sosiaaliseen eriarvoisuuteen puuttumisena, johon perustuu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Sen uusi versio tarvitaan. Lyhyesti sanottuna, mielestäni yhteiskunnan on tarjottava yrityksille kaikki edellytykset menestyä, Harakka sanoo Uudelle Suomelle.

Harakka puolustaa ammattiyhdistysliikkeen roolia.

–Ammattiyhdistysliikkeellä on tässä yhteiskunnassa laajempikin rooli kuin sopia tiettyjen alojen työehtosopimuksista. Siinä on myös onnistumisia, kuten eläkesopimus, jonka työmarkkinaosapuolet saivat aikaan.

Harakka kehuu Alexander Stubbin (kok.) hallituksen suurimmaksi saavutukseksi kuluvan vuoden alusta voimaan tullutta eläkeuudistusta.

–Se on Stubbin hallituksen suurin ja ainoa saavutus, vaikka Stubbin hallitus ei itse sitä tehnyt. Sen vaikutus pitkän aikavälin kestävyysvajeen supistamisessa on huomattava, suurempi kuin Juha Sipilän [kesk.] hallitus tulee millään toimellaan aikaansaamaan, joten on sääli, että tällainen mahdollisuus uhkaa nyt työnantajapuolen toiminnan kautta [jäädä] hyödyntämättä, Harakka sanoo.

Hänen mielestään Suomen tapa sopia asioita yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa on parempi kuin monessa muussa maassa.

–Ei voisi kuvitellakaan, että missään muussa Euroopan maassa olisi voitu lähteä siitä, että työssä käyvät vapaaehtoisesti heikentävät omia eläke-etujaan. Ranskassa olisi varmaan yleislakko edelleen käynnissä. Roomassa palaisivat autot lähiöissä, Harakka toteaa.

–Suomalaiset suhtautuivat tähän asiaan täysin rauhallisesti. Hyvä jos tuli mielipidekirjoitus siihen lehteen meiltä kaikilta, joiden eläkeikää siirrettiin kaksi vuotta eteenpäin. Tämä unohtuu helposti silloin kun ruvetaan ammattiyhdistysliikettä mollaamaan, hän toteaa.

Harakka muistuttaa, että työ- ja kasvusopimuksessa sovittiin vuosien nollakorotukset palkkoihin.

–On aivan lyhytnäköistä, että tämä on haluttu jonkun elinkeinoelämän pikavoittojen toivossa menettää, hän ihmettelee.

Työehtosopimuksen yleissitovuutta ja ay-liikkeen valtaa on arvosteltu viime aikoina kovin sanakääntein.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus totesi aiemmin tammikuussa, että työehtosopimusten yleissitovuus pitää kyseenalaistaa.

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ehdotti yleissitovuuden poistamista pari viikkoa sitten.

Harakka on aiemmin kertonut olevansa niin sanottu Supercell-sosialisti.

–Mielestäni yhteiskunnan on tarjottava yrityksille kaikki edellytykset menestyä. Toivottavasti saadaan aivan törkeitä voittoja, kun niistä vastaavasti kohtuullisella verotuksella saadaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja mahdollisuutta seuraaville sukupolville tasa-arvoiseen koulutukseen, jonka myötä voi sitten itse menestyä, Harakka sanoo.

–Supercell on hieno esimerkki yrityksestä, joka menestyy digitaalisessa maailmantaloudessa upealla tavalla. On ihan esimerkillistä, miten nurkumatta he maksavat veroja. Tällä asenteella sekä yritykset että yhteiskunnat menestyvät, hän toteaa.

Harakka arvostelee Juha Sipilän hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia. Hän haluaisi korjata asian seuraavalla hallituskaudella.

– Olen kiteyttänyt sen seuraavan hallituksen sitoumukseen oppimismiljardista. Eli seuraava hallitus sitoutuu, että se investoi miljardi euroa uutta rahaa koulutukseen kaikilla tasoilla: varhaiskasvatukseen, peruskouluun, toisen asteen koulutukseen, varsinkin ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin.

SDP:n istuva puheenjohtaja Antti Rinne on todennut olevansa ”äijäfeministi”. Harakalle feminismi on ”kaikkien sortavien rakenteiden tunnistamista”.

–Se ei rajoitu pelkästään sukupuolten tasa-arvokysymyksiin, vaan kaikkiin tasa-arvokysymyksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin. Minulle feminismi on tosi laaja käsite. Siihen sisältyy valtava määrä vähemmistöjen kokemia näkymättömiäkin sortomekanismeja.

–Se on merkityksellinen paitsi sukupuolten tasa-arvon kannalta, mutta myöskin vammaisten oikeuksien kannalta, joka tulee ihan siitä syystä, että omat vanhempani olivat kuuroja. Tämä kielivähemmistönkin näkökulma on minulle läheinen ja tuttu. Feminismi on kaikkia vähemmistöjä ja naisten tapauksessa enemmistöä sortavien rakenteiden tunnistamista ja purkamista, hän kertoo.

Harakka tavoittelee SDP:n puheenjohtajan paikkaa, ja puolue seuraavassa hallituksessa pääministeripuolueen paikkaa.

–Olisin pääministerinä määrätietoinen, yhteistyökykyinen ja ennen kaikkea rakentaja. Uskon, että suomalaiset toivovat tällä hetkellä kaikkein eniten sitä, että pääministeri olisi kokoava voima sen jälkeen, kun on ollut riitaa kylvävä, kylmäkiskoinen hallitus.

