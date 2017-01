Tyrmistys kokoomusnuorten avauksesta: ”Koulut, kirjastot ja vanhainkodit häviäisivät monesta kunnasta”

Keskustassa on otettu järkytyksellä vastaan kokoomusnuorten kuntavaalipamfletissa oleva vaatimus lopettaa ”kehitysapu maakunnille” eli kuntien valtionosuuksien tasaus.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo olevansa ehdotuksesta tyrmistynyt.

– Kokoomusnuorten esityksen seurauksena rajusti eriarvoistuva Suomi olisi karua todellisuutta hyvin nopeasti. Edessä olisi tuhon tie. Monien kuntien peruspalvelut, kuten koulut, kirjastot ja vanhainkodit olisivat vaarassa hävitä. Emme salli suomalaisten jakamista voittajiin ja häviäjiin, Kemppi lausuu.

Myös kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) tulkitsee, että kokoomusnuorten avaus toteutuessaan tuhoaisi sairaiden, lasten ja vanhusten palvelut ”yli puolessa Suomessa”.

– Kokoomusnuorten sanavalinnat ovat hämmentäviä. Kehitysapua on kehitysmaille annettava tuki tai laina, jonka tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja yleistä hyvinvointia kehitysmaissa. Valtionosuudet taas ovat valtion kunnille maksama korvaus niistä tehtävistä, joita valtio on niille lainsäädännöllä osoittanut, Kärnä kommentoi tiedotteessaan.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov vastaa Mikko Kärnän kritiikkiin Puheenvuoro-blogissaan.