”Vihreiden miesten” uhka – Suomi aloittaa lakimuutoksen pikana

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) käynnistää nopealla aikataululla hankkeen lainsäädäntömuutoksista liittyen ns. vihreiden miesten uhkaan.

– Vihreiden miesten mentävä aukko tukkoon, Niinistö linjaa.

Niinistön käynnistämän hankkeen tarkoituksena on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen tunnuksettomaan sotilaalliseen uhkaan vastaamiseksi alueloukkaustilanteessa.

– Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan. Suomen tulee voida vastata myös sellaisen valtiollisen toimijan aiheuttamaan uhkaan, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita, hallituksen tiedotteessa sanotaan.

– Viime vuosien paikalliset ja alueelliset poliittiset kriisit, joihin on liittynyt asevoiman käyttöä, ovat tapahtuneet yllättävästi ja nopean tilannekehityksen jälkeen. Aseellisissa konflikteissa on käytetty myös tunnuksettomia selvästi järjestäytyneitä sotilaallisia toimijoita, joita tiedotusvälineissä on kutsuttu vihreiksi miehiksi, tiedote toteaa.

Vihreistä miehistä puhuttiin erityisesti Ukrainan kriisin yhteydessä.

Puolustusministeriön mukaan lainsäädäntö kaipaa täsmentämistä. Muutokset on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian. Hanketta varten perustetun työryhmän toimikausi päättyy jo 15. toukokuuta.