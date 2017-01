Kokoomusnuoret vastaa tyrmistykseen: ”Kääntäminen vanhusten, lasten ja sairaiden vastustamiseksi on täysin älytöntä”

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov vastaa Puheenvuoron blogissaan kokoomusnuorten viikonloppuna julkistaman kuntavaalipamfletin aikaansaamaan tyrmistykseen. Vastaus on kohdistettu erityisesti keskustan kansanedustajalle Mikko Kärnälle, joka on arvostellut pamfletia kovin sanoin.

Kokoomusnuoret esittää pamfletissaan ”maakuntien kehitysavun” eli kuntien valtionosuuksien tasauksien lopettamista. Mikko Kärnä on tulkinnut tämän niin, että kokoomusnuorten avaus toteutuessaan tuhoaisi sairaiden, lasten ja vanhusten palvelut ”yli puolessa Suomessa”.

–Oletko nyt aivan tosissasi, kansanedustaja Kärnä? Pamfletissa nostamme esiin, että vuonna 2017 pieni osa suomalaisista kunnista maksaa yhteensä noin 600 miljoonaa euroa valtionosuuksien tasauksia. Nämä ovat suora tulonsiirto kaupunkiseuduilta haja-asutusalueille aikana, jolloin kaupungeissa kaavoitus kangistelee, koulut ovat homeessa ja esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuskustannukset nousevat pilviin. Maksajien ja saajien suhde on oikeasti järkyttävä - 33 kuntaa maksaa yli puoli miljardia euroa 268 kunnalle. Tästä summasta noin neljä viidesosaa maksavat pääkaupunkiseudun kunnat, Sazonov toteaa.

–Tämän kääntäminen vanhusten, lasten ja sairaiden vastustamiseksi on täysin älytöntä, hän jatkaa.

Mikko Kärnä jatkaa keskustelua edelleen omassa Puheenvuoron blogissaan. Hän korostaa, että valtionosuuksien tasauksesta huolimatta suurin valtionosuuksien saaja on Uusimaa 1,1 miljardin euron potilla. Hän esittää, että lisärahaa kaupunkien kehittämiseen saadaan ”helposti” veroprosentteja korottamalla.

–Ymmärrän kyllä etteivät tällaiset päätökset ole miellyttäviä. Helpompaa on virheellisesti esittää kaupunkiseudut muuta Suomea taloudellisesti elättävinä, vaikka tärkeintä olisi nähdä asioiden suuri kuva. Suomi on yksi kokonaisuus, jonka eri alueet hyötyvät toisistaan. En koskaan lakkaa ihmettelemästä, miksi etenkään pääkaupunkiseudulla ei usein nähdä muun maan arvoa, eikä niitä valtavia toimeentulon ja elämisen edellytyksiä, joita muun maan olemassaolo metropolialueelle tarjoaa. Me näemme maakunnissa Suomen metropolialueen arvon. Miksi te ette näe meidän arvoamme, Kärnä kysyy.

Hän huomauttaa myös, että vaikka Suomessa on lainsäädännöllisesti taattu yhdenvertaiset peruspalvelut koko maassa, ovat ne tosiasiallisesti kaukana yhdenvertaisesta.

–Pohjoisessa synnytysmatkat ovat satoja kilometrejä ja lapset joutuvat usein istumaan tunteja koulutakseissa matkalla koulutukseen. Jos valtionosuusjärjestelmä lakkautettaisiin tai siihen tehtäisiin suuria muutoksia, tarkoittaisi se väistämättä monelle pakkomuuttoa muualle. Kuinka moni haluaa asua tai tehdä työtä seudulla, jos lapselle ei ole tarjolla koulutusta tai perheelle terveyspalveluita? Valtionosuusjärjestelmä on ainoa malli, joka mahdollistaa nämä edes kohtuullisen matkan päässä asuinpaikasta. Lappilaiselle tuo kohtuullinen saattaa olla satojakin kilometrejä, helsinkiläiselle se mitataan muutamissa. Kokoomusnuorten olisi myös hyvä pohtia, miten ihmisten työpaikat tai Suomen luonnonvarat saataisiin muuttamaan heidän mukanaan kaupunkeihin? Tähän ei tietääkseni ole tähän mennessä löydetty ratkaisua.

Kokoomusnuorten avausta on arvostellut myös keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, jonka mukaan esityksen seurauksena rajusti eriarvoistuva Suomi olisi karua todellisuutta hyvin nopeasti.

–Edessä olisi tuhon tie. Monien kuntien peruspalvelut, kuten koulut, kirjastot ja vanhainkodit olisivat vaarassa hävitä. Emme salli suomalaisten jakamista voittajiin ja häviäjiin, Kemppi kommentoi tiedotteessaan.

Lue myös: Tyrmistys kokoomusnuorten avauksesta: ”Koulut, kirjastot ja vanhainkodit häviäisivät monesta kunnasta”