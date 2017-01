Länsimetrolle uusi viivytys: Ongelmia paloliukuovissa

Länsimetro viivästyy jälleen. Se kertoo tiedotteessa, että tekninen valmius metroliikenteen aloittamiselle Espoon Matinkylään on olemassa aiemman arvion mukaisesti kesäkuussa 2017, mutta arvio liikenteen aloittamisesta Tapiolaan huhtikuussa 2017 ei toteudu.

Länsimetron mukaan arvio liikenteen aloittamisen ajankohdasta perustuu testituloksiin metrotunnelien paloliukuovien sulkeutumisesta, Talouselämä kertoo. Joidenkin paloliukuovien sulkeutumisessa on testitulosten perusteella puutteita, jotka on korjattava.

–Metron yhteiskoekäyttötestausten tavoitteena on varmistaa, että metro on liikenteelle avattaessa turvallinen ja toimintavarma kaikissa tilanteissa. Arviomme on, että tekninen valmius matkustajaliikenteen alkamiselle Matinkylään on edelleen kesäkuussa. Arvio voidaan tarkentaa toukokuun alkupuolella, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Lähde: Talouselämä