”Informaatio-operaatio” käynnissä Suomessa? - Yle-pomo IL:lle: ”Meillä on lähde puolustusvoimien sisältä”

Suomessa on noussut kohu Ylen uutisesta, jonka mukaan puolustusvoimissa on annettu ohjeistus, ettei Venäjän kaksoiskansalaisia kouluteta enää tehtäviin, joissa heillä on mahdollisuus päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittävään tietoon.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on kiistänyt uutisen paikkansapitävyyden.

–Tässä voi olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään tarkoituksella virheellistä tietoa varteenotettavan median kautta, Niinistö sanoi STT:lle antamassaan lausunnossa.

Ylen päätoimittaja Riikka Venäläinen pitää Iltalehden mukaan Niinistön väitettä uskomattomana. Venäläisen mukaan Yle ei ole asiassa minkäänlaisen informaatiovaikuttamisen välikappaleena, vaan se on julkaissut paikkaansa pitävän jutun.

- Meidän toimittajallamme on merkittävässä asemassa oleva luotettava lähde puolustusvoimien sisältä. Lisäksi toimittajamme on nähnyt omin silmin sähköpostidokumentin, Venäläinen kertoo Iltalehdelle.

Lisää hämmennystä on aiheuttanut se, että hiukan myöhemmin Niinistö kertoi Ylelle aikovansa laittaa vireille lakihankkeen, jolla kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin voitaisiin estää.