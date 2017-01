Venäläismedia kuittaa Suomen puolustusvoimille: ”Jotkut ovat vähemmän tasa-arvoisia”

Venäjän valtion mediakoneistoon kuuluva Sputnik News on reagoinut Ylen uutiseen, jonka mukaan puolustusvoimissa on annettu ohjeistus, ettei Venäjän kaksoiskansalaisia kouluteta enää tehtäviin, joissa heillä on mahdollisuus päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittävään tietoon.

–Kaikki Suomen kansalaiset ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat vähemmän tasa-arvoisia, lehti kuittaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on kiistänyt Ylen uutisen paikkansapitävyyden.

–Tässä voi olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään tarkoituksella virheellistä tietoa varteenotettavan median kautta, Niinistö sanoi STT:lle antamassaan lausunnossa.

Niinistö kertoi kuitenkin Ylelle aikovansa laittaa vireille lakihankkeen, jolla kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin voitaisiin estää.

Sputnik News nostaa jutussaan esiin myös puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin lausunnot Helsingin Sanomissa viime viikonloppuna. Lindberg sanoi, että Suomen olisi rakennettava valmiusjoukkoja, jotta nopeaan ja vaikeasti tulkittavaan hyökkäykseen pystyttäisiin reagoimaan. Sputnik Newsin tulkinnan mukaan kyse on Venäjän vastaisesta vainoharhaisuudesta.