Näin pääministeriksi haluava Antti Rinne muuttaisi verotusta: ”Eurooppalaiselle tasolle”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tekisi isoja muutoksia Suomen veropolitiikkaan, jos hänestä tulisi seuraavan hallituksen pääministeri. Hän haluaisi auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvamaan, vauhdittaa asuntorakentamista ja korjata homekouluja.

– Olemme rämpineet nyt kahdeksan vuotta erittäin hankalassa taloustilanteessa, eikä oikein vieläkään näytä lähtevän liikkeelle. Tässähän viime vuoden talouskasvussa on aika pitkälti sellaista kasvua, joka tuli [Alexander] Stubbin [kok.] hallituksen päätöksistä. Tehtiin infrarakentamiseen, asuntorakentamiseen liittyviä päätöksiä, kytkettiin asuntorakentaminen, kaavoitus ja infrarakentaminen yhteen isoissa kaupungeissa sopimuksilla, valtiovarainministerinä Stubbin hallituksessa toiminut Rinne sanoo Uudelle Suomelle.

Rinne korostaa, että homerakennusten korjaamatta jättäminen tulee kalliiksi.

– Meillä on homekouluja ja sisäilmaongelmaisia kirjastoja. Päivähoidossa [on] paljon tiloja, jotka eivät ole ihmisille kelpoja. On laskettu, että 2020-luvulla vuotuiset kustannukset terveyshaitoista, joita niistä syntyy, ovat 450 miljoonaa euroa. Ihan mieletöntä jättää niitä nyt korjaamatta. Mehän olemme sellaista esittäneet, että sellainen korjaus- ja remonttijuttu pistettäisiin liikkeelle tässä, Rinne sanoo.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän selvityksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat 1,4 miljardia euroa. Kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 450 miljoonaa euroa.

Rinne ei tyrmää velan ottamista Suomelle, jotta investointeja saataisiin lisää.

– Uskon, että Suomen yhteiskunnan kannalta, työllisyyden näkökulmasta ja pitkäaikaisen kilpailukyvyn näkökulmasta saadaan tehdä sellaisia investointeja, joista osa rahoituksesta tulee velasta, hän sanoo.

Hän korostaa, että työttömyyden hoitamiseen kannattaa panostaa: mitä nopeammin työttömyys pienenee, sitä vähemmän se tulee maksamaan valtiolle.

Myös verotusta Rinne uudistaisi. Työn verotusta voisi keventää, jos omistamisen verotusta kiristettäisiin.

– Meillä verotetaan keskimäärin enemmän kulutusta ja selkeästi vähemmän pääomia kuin Euroopassa keskimäärin. Verotuksen painopistettä pitäisi muuttaa. Tarvitaan sellaista uudistusta, jossa verotus tulee enemmän eurooppalaiselle tasolle, hän toteaa.

Rinne haluaisi perustaa valtion verkostoyhtiön ja panostaa koulutukseen.

– On paljon pientä ja erityisesti keskisuurta yrityskantaa, jossa olisi paljon potentiaalia kasvaa. Siellä on paljon uusia innovaatioita, joita meidän pitäisi saada rohkaistua. Siinä voi valtio olla myöskin pääomittamisen kautta aktiivisemmin mukana niin, että saataisiin kasvuhalu ja kansainvälistyminen syntymään.

Verkostoyhtiöidea sai hänen mukaansa viennin asiantuntijoilta hyvää palautetta.

– Tapasin elokuussa 50 viennissä syvällä mukana olevaa ihmistä, joilla pisin historia oli viisi vuotta, lyhin 10 vuotta. He kokivat, että tarvittaisiin sellaista toimijaa, joka vastaisi niihin tarpeisiin mitä esimerkiksi meidän suurlähettiläsverkosto kautta maailmalta tulee. Sitä he kokivat, että sellaista ei ole olemassa.

Koulutus, tuotekehitys ja tutkimus ovat Rinteen mielestä investointeja, joihin nyt pitäisi keskittyä kunnolla.

– Investoinnit koulutukseen, osaamiseen, innovaatioihin pitäisi nyt nähdä tällaisina tulevaisuuden investointeina, ja pitäisi samalla tavalla kuin puolustushankinnoissa miettiä, voiko niihin käyttää velkarahaa, hän kertoo.

Rinne muistuttaa, että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esittää puolustusmenojen rahoittamista velalla.

Rinne joutuu kilpailemaan SDP:ssä puheenjohtajuudestaan. Puolueen kansanedustajat Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen ovat haastaneet hänet asettumalla ehdolle puheenjohtajaksi. SDP:n puheenjohtaja valitaan puolue­kokouksessa viikonloppuna.

