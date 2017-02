Yle ja ministeri ilmiriidassa: ”Vahinko tapahtui jo Venäjällä”

Yleisradion entinen toimitusjohtaja ja entinen kansanedustaja, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner (sd.) pitää Yleisradion ja puolustusvoimien sekä puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) väittelyä ”tosi poikkeuksellisena” ja huolestuttavana. Hänen mukaansa kohusta hyötyvät ne, jota haluavat vetää mattoa jalkojen alta Yleltä ja puolustusvoimilta tai heikentää Suomen kuvaa Venäjällä.

Ylen uutisoi eilen tiistaina, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei oteta puolustusvoimille töihin. Ylen tieto perustuu varusmiehiä koskevaan salaiseen ohjeistukseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) tyrmäsi Ylen uutisen toteamalla, että tapauksessa voi olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään virheellistä tietoa Ylen kautta. Niinistö kuitenkin sanoi Iltalehdelle, että lainsäädäntöä kaksoiskansalaisten osalta tullaan muuttamaan.

Jungner ihmettelee sanasotaa Ylen ja ministeri Niinistön välillä.

–Eihän tällaista tapahdu, ei tule mieleen, että olisi näin kuin yö ja päivä. Yleensä on uutinen, jota paheksutaan ja sitten myönnetään tai on uutinen, joka osoittautuu osittain vääräksi. Nämä kaksi instituutiota [Yle ja puolustusvoimat] ovat nyt totaalisesti napit vastakkain. Tällaista en muista, että olisi käynyt koskaan, Jungner kommentoi Uudelle Suomelle.

Hän pelkää, että kohusta tulee kolhu maineisiin molemmille osapuolille riippumatta siitä, miten asia lutviutuvat.

–Vahinko on jo tapahtunut. Esimerkiksi Venäjällä ei lähdetä asiaa korjaamaan. Ja ne jotka ihmettelevät tässä Yleä, eivät hekään asennettaan varmasti muuta tarinan kuluessa.

Jungner arvioi, että Venäjällä jää joka tapauksessa elämään kohusta ikävä käsitys Suomesta.

–Taatusti iso määrä venäläisiä on täysin vakuuttuneita, että Suomessa venäläisiä kohdellaan kakkosluokan kansalaisina. Siinä mielessä vahinko on jo tapahtunut. Riippumatta siitä, mikä on lopullinen totuus, tämä uutinen on sinne levinnyt ja taatusti sitä myös siellä käytetään, hän kertoo.

Hän kuitenkin korostaa, että ei ole median tehtävä miettiä ulkopoliittista kokonaisuutta, vaan media tekee journalismia.

–Kyllä tässä jo tapahtui vahinko, kun tämä linkittyy kaikkiin muihin, Nato-puheisiin, väitettyihin lastensuojelussa venäläisten näkökulmasta tapahtuneisiin väärinkäytöksiin. Tämä luo isoa tarinaa, jossa Suomi ei ole Venäjän ystävä. Se on vähän harmi, koska se tapahtuu turhaan, Jungner sanoo.

Hän arvioi, että lopputuloksena on pelkästään huonoja vaihtoehtoja.

–Tässä on se vaihtoehto, että paljastuu, että puolustusvoimissa on ollut tällaista kaksoisstandardia varusmiesten suhteen, mikä tosi ikävä viesti. Sitten tässä paljastuu, että Yle on vedätettävissä, joka sekin on kova viesti.

Hänen mukaansa Ylen ja puolustusvoimien välille syntyneestä riidasta voi olla haittaa Suomen brändille Venäjällä.

–Tästä hyötyvät kaikki ne, jotka haluavat vetää mattoa Ylen alta, puolustusvoimien alta ja heikentää Suomen brändiä Venäjällä. Aika harvassa ovat hyötyjät.

