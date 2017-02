Jussi Niinistö aloittaa uuden hankkeen: Sotilasvirkoihin pääsääntöisesti Suomen kansalaisia

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) aloittaa hankkeen, jonka tehtävä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen Suomen kansallisen turvallisuuden parantamiseksi puolustusvoimien sotilasvirkoihin nimitettäessä ja upseerin virkaan johtaviin opintoihin valittaessa.

– Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Nyt asetettua hanketta ryhdyttiin suunnittelemaan joulukuussa 2016 kun selvisi, että virkamieslainsäädännön kehittämishanke ei edennyt kaksoiskansalaisuusasian osalta siten kuin turvallisuusviranomaisissa nähtiin tarpeelliseksi, puolustusministeriö kertoo tiedotteessaan.

–Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia. Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin tässä tarkoituksessa jatkossa pääsääntöisesti nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus, tiedotteessa kerrotaan.

Lait on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alussa.

Niinistö on arvostellut Ylen eilen tiistaina julkaisemaa uutista, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei oteta puolustusvoimille töihin.

