Tutkijan karu arvio Suomi-Venäjä-kohusta: ”Ilo on ylimmillään trollitehtaissa”

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka ihmettelee kaksoiskansalaisuudesta Suomessa puhjennutta keskustelua, joka sai alkunsa Ylen uutisoitua eilen tiistaina, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei oteta puolustusvoimille töihin.

–Näyttää siltä, kuin äkkiä olisi ilmennyt tarve saada Venäjän kansalaisia Suomen puolustushallinnon virkoihin. Montakohan Suomen kansalaista on Venäjän turvallisuusministeriöiden ja asevoimien viroissa, Tarkka kysyy blogissaan.

Hänen mukaansa kaksoiskansalaisuudesta aiheutuu turvallisuus- ja järjestyshallinnon virantäytölle ilmeinen ongelma, joka olisi pitänyt tajuta silloin, kun rinnakkaiskansalaisuus hyväksyttiin. Tarkka arvioi puolustusvoimien toimineen ”turvallisuuden kannalta järkevällä tavalla”.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on tyrmännyt Ylen uutisen toteamalla, että tapauksessa voi olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään virheellistä tietoa Ylen kautta. Ylen päätoimittaja Riikka Venäläinen pitää Iltalehden mukaan Niinistön väitettä ”uskomattomana”. Venäläisen mukaan Yle ei ole asiassa minkäänlaisen informaatiovaikuttamisen välikappaleena, vaan se on julkaissut paikkaansa pitävän jutun, jonka lähteenä on ”merkittävässä asemassa oleva luotettava lähde puolustusvoimien sisältä”. Lisäksi Ylen toimittaja on Venäläisen mukaan nähnyt omin silmin sähköpostidokumentin.

Tarkka arvioi, että Ylen vuorenvarmana pitämä dokumentointi voi pitää kutinsa.

–Heikko epäily kuitenkin herää, jos se on olemassa vain sähköpostina. Mikään ei ole niin helppoa kuin sellaisen dokumentin tyhjästä nyhjäiseminen. Niin tai näin, nyt kun maito on kaatunut kalliolle, ilo on ylimmillään Venäjän trollitehtaissa, hän toteaa.

Puolustusministeri Niinistö kertoi keskiviikkona iltapäivällä aloittaneensa hankkeen, jonka lopputuloksena puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin jatkossa nimittää vain Suomen kansalaisia.

