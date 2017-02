Sauli Niinistö huolestui: Putin ja Trump jyräävät ohi YK:n? – ”Tässä ollaan nyt suurissa ongelmissa”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoittaa valtioneuvoston avajaisissa pitämässään puheessa kansainvälisen oikeusjärjestelmän tilanteesta ja suurvaltojen toiminnasta suhteessa siihen.

Niinistö ei mainitse nimeltä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia eikä myöskään Venäjän presidentti Vladimir Putinia, mutta hänen voi tulkita kommentillaan viittaavan sekä Yhdysvaltain että Venäjän viimeaikaisiin toimiin.

Niinistö viittaa aiempien puheidensa tavoin neljään pilariin, joihin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka rakentuu.

– Neljäs pilari on YK:n perustalle rakennettu sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys. Se on heikoin pilarimme, eikä yhtään lohduta, että se on sitä yleismaailmallisestikin. Tässä ollaan nyt suurissa ongelmissa; ohittaako muutama suuri parisensataa pientä? Me olemme niiden pienten puolella, mutta emme suuriakaan vastaan. Toimiva ja oikeudenmukainen kansainvälinen järjestys on lopulta kaikkien etu, Niinistö sanoi puheessaan.

Niinistö kommentoi aiemmin tällä viikolla suorasanaisesti presidentti Trumpin määräämää väliaikaista maahantulokieltoa seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille. Niinistö sanoi STT:lle Trumpin määräyksen olevan kansainvälisten sopimusten vastainen.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen sanoi hiljattain kansainvälisen oikeuden olevan hyvin heikko Trumpin toimien edessä. Lue lisää: Kansainvälinen oikeus voimaton Trumpin edessä – Professori sanoi sen suoraan A-studiossa

Vladimir Putinin johtaman Venäjän on useamminkin katsottu rikkovan kansainvälisiä sopimuksia.

Niinistö totesi puheessaan myös, että Suomi on osa länttä.

”EU:n piirissä on havahduttu oman turvan tarpeisiin, niitähän me olemme pitkään peränneet. Olemme ensimmäistä kertaa olleet Naton huippukokouksen ytimessä, mikä on merkittävä signaali.”

– Mikä sitten on se länsi, juuri nyt? Meistä länteen aurinko kaartaa brexitin yli kohti trumptoweria. Tämä uudenlainen läntinen asemointi herättää paljon kysymyksiä ja pohdintaa. Uudenvuodenpuheessani korostin, että EU:n äänen tulisi kuulua geopolitiikassa – nyt on tullut selväksi, että eurooppalainen ääni on hyvin tarpeen myös läntisten arvojen vaalijana, Niinistö myös sanoi.

Lue myös: Maahantulokielto: Obaman ”tyhmästä diilistä” tuli ongelma Trumpille

Niinistö väläytti mahdollisuutta laajentaa ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä pohjoismaisella tasolla.

– Olemme itsekin yllättyneet, miten hyvin yhteistyömme Ruotsin kanssa on edennyt. Soveltuvin osin samaa yhteistyötä sopii laajentaa muidenkin Pohjoismaiden kanssa. EU:n piirissä puolestaan on havahduttu oman turvan tarpeisiin, niitähän me olemme pitkään peränneet. Olemme ensimmäistä kertaa olleet Naton huippukokouksen ytimessä, mikä on merkittävä signaali. Yhdysvaltojen kanssa rakennamme pitkän suhteen pohjalle, joka asehankinnoista lähtien on myös tuottanut tuloksia, Niinistö sanoi.

Niinistö varoitti myös protektionismin noususta.

– Epäilyt protektionismin noususta ovat aiheellisia. Jos rajoituksia pannaan myös toimeen, ne johtavat väistämättä vastatoimiin. Sellainen kierre johtaisi aikamoiseen paradoksiin: haaste ei enää olekaan vain kilpailukyvykkyys, vaan se, pääseekö sitä käyttämään, Niinistö sanoi.