Näinkö kohu kaksoiskansalaisista sai alkunsa? - Kainuun prikaati myöntää Ylelle: ”Virhe on tapahtunut”

Yle kertoi torstaina, että viime päivinä kovaa keskustelua herättänyt kaksoiskansalaisuusasia otettiin esille Kainuun prikaatin infossa tammikuussa. Prikaati kertoi tuolloin varusmiehille, että lennokkikoulutukseen ei oteta kaksoiskansalaisia turvallisuussyistä.

–Kyllä, MUAS-infossa (minilennokki-infossa) oli näin sanottu. Kouluttaja on saanut minulta palautteen ja korjaa omaa toimintaansa. Virhe on tapahtunut. Nyt on ohjeistettu, että jatkossa virhettä ei tehdä. Meillä kaikki tehtävät ovat sellaisia, että ketään ei raakata kansalaisuuden takia, everstiluutnantti Petteri Soini kertoo Ylelle.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja Jan Engström kertoi iltapäivällä STT:lle, että Yleltä vaaditaan edelleen oikaisua tiistaiseen uutiseen, joka koski Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia puolustusvoimissa.

Yle uutisoi tiistaina, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset on laitettu erityistarkkailuun puolustusvoimissa. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kiisti uutisen kaksoiskansalaisia koskevista säännöistä. Puolustusvoimat katsoo, että Yleisradio on vahingoittanut puolustusvoimien mainetta virheellisellä ja harhaanjohtavalla uutisoinnilla.

