Niukkasanainen Juha Sipilä presidentin puheesta: ”Rohkaisi”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kehui tasavallan presidentin Sauli Niinistön puhetta valtiopäivien avajaisissa.

–Se oli hyvä puhe. Tässä talouden uudistamisessa hän rohkaisi hallitusta jatkamaan uudistusten teillä. Tämä oli keskeinen asia, Sipilä sanoi Uudelle Suomelle.

Sipilä poistui paikalta nopeasti, eikä jäänyt syvällisemmin pohtimaan Niinistön puhetta.

Niinistö totesi puheessaan, että velaksi elämisestä on tullut uusi normaali. Sipilän hallituksen yksi suurimmista tavoitteista on ollut valtion velkaantumisen taittaminen.

–Olemme nyt nähneet, että helppoja ratkaisuja ei ole. Vanha sanonta, että tekevälle sattuu, ja väliin kyllä sattuu enemmänkin, pitää yhtä paikkaansa. Syntyy arvostelua, melkoista melskettäkin julkisuutta käyttäen, väliin aiheesta ja väliin aiheen vierestä. Silti rohkaisen eteenpäin: kun tekemättäkään ei voi jättää, Niinistö sanoi puheessaan.

Sipilän käytös mediaa kohtaan on herättänyt ihmetystä median ja politiikan tarkkailijoiden keskuudessa. Eilen keskiviikkona useat tiedotusvälineet kertoivat, että Sipilä pakoili mediaa eduskunnassa. Valtiopäivien avajaisissa Sipilä vaikutti hyväntuuliselta, mutta poistui ensimmäisten joukossa Finlandia-talolta, missä valtiopäivien avajaiset järjestettiin.

Niinistö nosti puheessaan esiin huolen kansainvälisestä tilanteesta. Niinistö viittasi aiempien puheidensa tavoin neljään pilariin, joihin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka rakentuu.

– Neljäs pilari on YK:n perustalle rakennettu sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys. Se on heikoin pilarimme, eikä yhtään lohduta, että se on sitä yleismaailmallisestikin. Tässä ollaan nyt suurissa ongelmissa; ohittaako muutama suuri parisen sataa pientä? Me olemme niiden pienten puolella, mutta emme suuriakaan vastaan. Toimiva ja oikeudenmukainen kansainvälinen järjestys on lopulta kaikkien etu, Niinistö sanoi puheessaan.